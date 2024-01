Saatgut-Markt bringt Raritäten nach Dornstadt

Der Saatgut-Markt in Dornstadt findet am Samstag, 13. Januar, von 10 bis 16 Uhr zum dritten Mal statt. An über 30 Ständen werde die Kulturpflanzenvielfalt des heimischen Saatguts präsentiert, wie die Veranstalter mitteilen.

Auch Saatgutraritäten, wie historische und wieder vermehrten Tomaten, fast vergessene Gemüsesorten, Kräuter-, Duft-, Färbe- und Hexenpflanzen sowie seltene und ungewöhnliche Kartoffelsorten sind zu finden. Es werde vor allem biologisches Saatgut und Knollen aus eigenem Anbau angeboten.

Das Saatgut ist Bio-zertifiziert und samenfest, das heißt, es kann eigenes Saatgut gewonnen werden. Nur durch regelmäßigen Anbau haben die Sorten die Chance, sich an den Klimawandel anzupassen. Ein Höhepunkt wird um 11 Uhr der Vortrag „Wildbienen in unseren Gärten“ sein, gehalten von der Nabu-Expertin Sabine Holmergeirsson, Fachbeauftragte für Wildbienen und Pestizide.