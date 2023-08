In Dornstadt bei Ulm ist das 29. Obstwiesenfestival (OWF) in vollem Gange. Noch bis Samstagabend sind auf dem Gelände am Lerchenberg mehr als 30 Bands und Künstler zu erleben, darunter die „Beatsteaks“ als Headliner. Die erste Band spiel am Samstag ab 14.50 Uhr. Das Besondere an dem Musik–Open–Air: Es kostet keinen Eintritt.

„Letztes Mal hat es wie aus Kübeln geregnet, diesmal knallt die Sonne. Das gehört zum Festival dazu“ Familienvater aus der Nähe von Ehingen

Das kostenlose Festival nördlich von Ulm hat begonnen. (Foto: Dennis Bacher )

Obstwiesenfestival 2023: Erste Eindrücke vom Freitag

Empfohlene Artikel Obstwiesenfestival 2023 Beatsteaks rocken am Samstag umsonst auf Festival bei Ulm - Zeitplan steht q Ulm

Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit bis zu 23 000 Besuchern über die gesamte Laufzeit von drei Tagen. Das entspricht in etwa dem Niveau aus der Zeit vor der Corona–Pandemie. Die Comeback–Ausgabe im vergangenen Jahr war wegen massiven Regens nicht so gut besucht.

Diesmal meint es das Wetter aber gut mit der Open–Air–Veranstaltung — sofern Sonne und Hitze so bezeichnet werden können.

Temperaturen über 30 Grad erwartet — Veranstalter senkt Preise für Wasser

Auch am Samstag werden wieder Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet. Aus diesem Grund haben die Veranstalter bereits die Preise für Wasser heruntergesetzt. Der halbe Liter Mineralwasser kostet nun nur noch 1,50 Euro.

Auch für den Nachwuchs eignet sich das Festival. (Foto: Dennis Bacher )

„Letztes Mal hat es wie aus Kübeln geregnet, diesmal knallt die Sonne. Das gehört zum Festival dazu“, so Familienvater Daniel aus der Nähe von Ehingen am Freitag.

„Auf die Obstwiese kommen wir immer wieder gern. Beim ersten Mal waren wir nur als Paar hier, beim zweiten Mal dann mit unserem ältesten Sohn — und jetzt sind wir zum ersten Mal mit allen drei Kids hier.“

Das OWF sei aus seiner Sicht perfekt geeignet für den Nachwuchs, um ein bisschen Festivalluft zu schnuppern. Es gibt viele Mitmachangebote und zahlreiche Streetfood–Stände.

Am Freitag strömten tausende Besucher auf das Gelände am Lerchenberg (Foto: Dennis Bacher )

Lange Wege vom Parkplatz bis zum Gelände

„Heiß, aber gut!“ — so lautete am Freitag das Zwischenfazit von Yvonne (42) aus Neu–Ulm. Sie besucht das OWF in diesem Jahr bereits zum dritten Mal.

Ihr Festival–Outfit: Verspiegelte Sonnenbrille und pinkes Barbie–Shirt. „Es ist wirklich lobenswert, dass das Wasser günstiger gemacht wurde“, empfand die geübte Festivalgängerin.

Die Besucher können Musik auf zwei Bühnen erleben, (Foto: Dennis Bacher )

Ärgerlich sei nur die Parksituation: „Wir haben uns für Tagesparken entschieden und mussten echt lang in der brütenden Sonne herlaufen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil man früher direkt am Gelände parken konnte.“

Das Festival auf der Obstwiese konnte die 42–Jährige aber trotzdem weiterempfehlen: „Man bekommt hier viele tolle Bands, für die man bei anderen Festivals 50 Euro Eintritt zahlen würde.“

Aperol im Glas. (Foto: Dennis Bacher )

Höhere Preise an den Ständen

Generell sind die Preise an den Ständen für Essen und Getränken nach Einschätzung einiger Besucher etwas höher als auf anderen Fesitvals.

So kostet das Bier (0,3 Liter) in diesem Jahr fünf Euro plus Pfand. Für Käsespätzle muss man sieben Euro zahlen, der Aperol Spritz kostet acht Euro.

Noch bis Samstagabend ist auf dem Gelände Programm. (Foto: Dennis Bacher )

Wir versuchen die Preise moderat zu halten. Organisator Clemens Wieser

Allerdings sei man von dem Verkauf an den Ständen abhängig. Weil es das Ticket umsonst gibt, finanziert sich das OWF nämlich fast ausschließlich über die Einnahmen aus dem Verkauf von Essen und Getränken.

„Deshalb sind die Preise bei uns vielleicht auch etwas höher als anderswo“, erklärte Wieser. Nur so könne das OWF weiterhin kostenlos bleiben.