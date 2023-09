Dorfhock startet mit tollem Auftritt der Jugendkapelle

Die Jugendkapelle Ennabeuren eröffnete auch in diesem Jahr unter der Leitung von Reiner Manz traditionell den Hock in der Ennabeurer Ortsmitte. Ihren ersten großen Auftritt vor Publikum hatten in diesem Rahmen zudem die beiden Vororchester unter der Leitung von Reiner Manz sowie Max Schwenkedel und Mia Weber. „Wir hatten mit den Jungmusikern der Jugendkapelle und der Vororchester großen Spaß, die musikalische Eröffnung des Dorfhocks zu übernehmen und damit die Festgäste in Ennabeuren begrüßen zu dürfen. Dieser Auftritt ist für uns immer ein echtes Heimspiel, bei dem wir das Ergebnis der Probenarbeit präsentieren können“, so Dirigent Reiner Manz mit Blick auf den gelungenen Auftritt.

Passend für eine Jugendkapelle, waren sowohl moderne flotte Klänge, als auch bekannte ruhige Melodien zu hören. Dass die Jungmusiker auch die traditionelle Blasmusik im Blut haben, zeigten sie, indem sie Polkas, Märsche und Walzer mit großer Spielfreude erklingen ließen. So waren die Festgäste bestens auf den Dorfhock eingestimmt, was sie mit großem Applaus zum Ausdruck brachten.