Veranstaltungen vom Verband Katholisches Landvolk

Der Verband Katholisches Landvolk lädt am Sonntag, 12. November, zum Vortrag in den Gemeindesaal in Donaurieden ein. Um 10 Uhr findet ein Gottesdienst statt, im Anschluss um 11 Uhr spricht Johannes Flad zum Thema: „Praktische Patientenverfügung aus ärztlicher Sicht“. In seinem Vortrag wird er mit seinen Erfahrungen aus dem klinischen Alltag über häufig auftauchende Missverständnisse aufklären.

Ebenfalls am Sonntag gibt es um 9 Uhr in Eggingen einen Gottesdienst und anschließend um 10 Uhr im Gemeindehaus das Landvolkforum mit Manfred Faden. Der pädagogische Berater referiert zum Thema: „Konsum ‐ haben wollen und was dahintersteckt“. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei! Um eine Spende wird gebeten.