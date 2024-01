Autoren stellen Heimatbuch der Ortschaft Donaurieden vor

Etliche Dutzend Interessierte erfuhren bei einer Buchvorstellung am Freitag in der Mehrzweckhalle Donaurieden vieles über ihre Ortschaft. Nach fünfjähriger Recherche legten drei Autoren das „Heimatbuch der Ortschaft Donaurieden - Geschichte und Geschichten“ vor. Über die Jahrhunderte hinweg zeigten sie in einem instruktiven und ausführlichen Beamervortrag zahlreiche Höhepunkte aus der bewegten Vergangenheit von Donaurieden und Umgebung.

Ortsvorsteher Alexander Niedermaier begrüßte zwei der drei Autoren, den Chirurgiemechaniker-Meister Norbert Durner und den Diplomingenieur für Nachrichtentechnik Hans Brünner. Gemeinsam mit dem Systemadministrator Winfried Durner, einem „Stuttgarter mit oberschwäbischem Migrationshintergrund“, haben sie von 2019 bis 2023 in vielen Tausend Stunden intensive Materialrecherche betrieben. Behilflich waren ihnen unter anderem die Archivarin Ursula Erdt, Franz Freiherr von Ulm-Erbach und Werner Kreitmeier, Vorsitzender des Oberdischinger Museumsvereins. Niedermaier dankte unter anderem dem Erbacher Bürgermeister Achim Gaus, dass er die Finanzierung und Fertigstellung des Buches ermöglicht habe. Durch eine bedeutende Zuwendung der Stiftung Mögling, einem ehemaligen Einwohner von Donaurieden, wurde es möglich, das hochwertige Buch mit 400 Seiten und 190 Abbildungen für 20 Euro anzubieten.

In seinem Bildervortrag tauchte der 62-jährige Norbert Durner gemeinsam mit den Gästen in eine vergangene Zeit ein, in oft unbekannte, überraschende, manchmal dramatische, aber auch lustige Geschichten. Der Blick reichte zurück in die Zeit der Römer, die vor 2000 Jahren in Rißtissen eine Garnison (Castel) hatten und eine Römerstraße errichteten.

Der älteste Teil Donauriedens sei das Oberdorf um den Kirchberg, gefolgt vom Unterdorf, ab 900 n. C. als Außensiedlung entstanden. Eine Vermessungskarte von 1821, nachdem die Württemberger nach fast 500 Jahren österreichischer Herrschaft Donaurieden übernommen hatten, zeigte die Donau noch als wilden und mäandernden Fluss mit seinen einstigen Auen, ehe 1885/86 durch Begradigungen neue Anbauflächen für die Landwirtschaft gewonnen wurden. „Die Württemberger haben genaue Erhebungen gemacht und die Ergebnisse in präzisen Karten veröffentlicht“, so Durner, der von der Durchstechung von sechs Flussschlingen berichtete sowie der Herstellung des längsten begradigten Abschnitts der Donau in Deutschland.

Die erste bisher bekannte Erwähnung von Donaurieden in einer Urkunde im Jahr 1356 als Riedin war ebenfalls Thema, der jedoch inzwischen Urkunden von 1319 und gesicherte Querverweise bis ins Jahr 973 vorangehen. Der mächtige Gaugraf Berchtold V. stiftete 973 dem Kloster Reichenau zu seinem Andenken und für sein Seelenheil 29 Dörfer, darunter unter anderem „Riedin“, Granheim und Grötzingen. Das konnte der Chronik des Mönches Gallus entnommen werden. Als einstige Ortsherren erwähnte Durner die Grafen von Berg und die zu Österreich gehörenden Herren von Stain aus Rechtenstein. Die Lektüre des Buches ermöglicht Einblicke in die Bauernkriege, Reformation, von Naturkatastrophen und die furchtbaren Auswirkungen der Pest-Epidemie von 1635, welcher große Teile der Bevölkerung zum Opfer gefallen sind. Donaurieden schrumpfte von 180 auf 60 Einwohner, andere Orte starben fast komplett aus. Auch den gesamten dreißigjährigen Krieg bezeichnete Durner als Katastrophe, unter anderem mit der Besetzung von Schloss Erbach und Umgebung im Jahr 1632 durch schwedische Verbände, dem Abschlachten des Viehs und der Abwanderung der Bevölkerung. Am 16. Mai 1800 versuchten französische Einheiten eine Überschreitung der Donau, wurden aber von österreichischen Truppen zurückgeschlagen. 1816/1817 gab es eine Hungersnot aufgrund des Ausbruchs des Vulkans Tambora in Indonesien, 1816, das „Jahr ohne Sommer“.

Eine schöne Episode war die Durchreise von Marie-Antoinette am 1. Mai 1770 auf ihrer Brautfahrt von Wien nach Versailles, weniger schön der Galgen in Donaurieden. Auch der Malefizschenk von Oberdischingen, das einstige Schloss von Donaurieden, der den Nazis mit Witz und Tücke widerstehende Pfarrer Jäger oder der Bau der heute noch stehenden gusseisernen Donaubrücke von 1885 erhielten Raum in Buch und Vortrag. 1722 wurde im Ort der älteste zunftübergreifende Handwerkerverein Deutschlands gegründet. Ein Luftbild von 1921 zeigt den noch offen fließenden Dorfbach. Weitere Fotos zeigen zum Beispiel den ersten Güldner-Traktor (Bulldog) am Ort. Der Vortrag eröffnete spannende Einsicht in die Historie von Donaurieden und benachbarter Gemeinden. Das sehr zu empfehlende Buch ist in allen Ortsverwaltungen der Stadt Erbach sowie in der Stadtbibliothek zu erwerben.