Donau-Blau-Gauwanderung

Am Sonntag, 17. September, war es mal wieder soweit: der Donau-Blau-Gau des Schwäbischen Albvereins wanderte unter dem Motto „Kreuz und quer durch die Region“ auf den Höhen der Schwäbischen Alb rund um Laichingen und Feldstetten. Am Startpunkt in Feldstetten begrüßte Gauwanderwart Kurt Högerle die Wanderinnen und Wanderer und wünschte allen viel Spaß. Die Wanderführung übernahmen Stefan Rauscher (OG Laichingen), Rolf Kazmaier und Irmgard Munz (beide OG Feldstetten). Bei idealem Wanderwetter machten sich sogleich 31 Teilnehmer bei bester Stimmung auf den Weg zum Wildgehege im Laichinger Westerlau, wo dann zahlreiches Rotwild und Wildschweine zu sehen waren. Danach ging es weiter zur Laichinger Tiefenhöhle, wo dann die Mittagsrast fällig war. Diese wurde nicht nur zur Stärkung sondern auch fleißig zum Gedankenaustausch genutzt. Anschließend führte die Wanderung an einer Kleingartenanlage sowie Maisfeldern vorbei zur Doline in den Maierwiesen. Dann ging es durch den Hagsbuch hinauf zur Hagsbuchhüle und weiter zum Hohlen Stein. Von dort zurück nach Feldstetten, wo beim Weinfest die Wanderer den Tag nach einer Wanderstrecke von 18 Kilometern ausklingen ließen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.