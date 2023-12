Die Vereinsmeister stehen fest

Am Samstag, 9. Dezember, fand in der Turnhalle der Michel-Buck-Schule Ehingen ein besonderes Ereignis statt: Insgesamt 16 Turnerinnen und Turner traten im Rahmen der jährlich stattfindenden Vereinsmeisterschaft der Turnabteilung der TSG Ehingen gegeneinander an. Dabei konnten die Sportler mit ihren P-Stufen Übungen im Geräte Vierkampf nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Wertungsrichtern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Einen Platz auf dem Siegertreppchen erreichten bei den Frauen Franziska Kräutle (1. Platz), Melanie Mögle (2. Platz) sowie Antonia de Giuli (3. Platz). Unter den Männern konnten sich Salomon Denkinger (1. Platz), Franz Kiene (2. Platz) und Elias Osman (3. Platz) gegen die Konkurrenz behaupten. Die Vereinsmeisterschaft findet jedes Jahr im Dezember statt und ist der Auftakt zur Weihnachtsfeier der TSG Turnabteilung.

