Die U19-TT-Mädchen Merklingen/Nellingen verlieren im Pokal

Richtig viel Pech hatten die U19 Mädchen der Tischtennis-Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen als sie, mit ihrer glatten 0:4 Niederlage im Reisegepäck, aus der Bezirkspokalpartie beim SC Berg II, am vergangenen Mittwochabend aus der Schulturnhalle Berg zurückkehrten. Schon die Auslosung mit dem zweiten des letztjährigen Pokalfinales gab Anlass, ein schwieriges Spiel zu befürchten. Zu gut ist der weibliche Nachwuchs aus dem Ehinger Ortsteil. Trotz allem wollten die Mädchen der Spielgemeinschaft alles versuchen um ein einigermaßen gutes Ergebnis zu erzielen. Doch schon in den ersten Spielen war die klare Dominanz der Gastgeberinnen sehr deutlich zu erkennen. Im ersten Einzel setzte sich Theresa Egle mit 3:0 recht klar gegen Nathalie Ertle zur 1:0 Führung der Hausherrinnen durch. Kurz darauf besorgte dann Laura Wagner mit einem ebenfalls deutlichen 3:0 Erfolg über Coline Steeb die 2:0 Führung der Gastgeber. Von da an lief es für Berg eigentlich wie von selbst. Im Anschluss war es Elisabeth Lock die mit ihrem 3:0 Erfolg über Sofia Schneider das 3:0 für Berg markierte. Nun musste das Anschluss unbedingt das Doppel gewonnen werden um eine Niederlage und damit ein frühes Aus im Bezirkspokal zu vermeiden. Doch Theresa Egle/Elisabeth Lock waren zu abgezockt um das noch zu vergeben. Nach genau einer Stunde Spielzeit bezwangen sie Coline Steeb/Sofia Schneider, trotz richtig großem Widerstand, mit 3:0 zum auch in dieser Höhe absolut verdienten 4:0 Endstand für den SC Berg II, schlussendlich sehr klar. Damit ist das Thema Bezirkspokal für die Spielerinnen der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen, wenigstens in dieser Saison, endgültig abgehakt.

