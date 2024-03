Die U19 TT - Mädchen Merklingen/Nellingen gewinnen in Bach

Kämpferisch voll auf der Höhe waren die U19 Mädchen der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen bei ihrem 6:4 Erfolg in der Bezirksliga Rückrundenpartie beim Tabellensiebten SC Bach am Samstagvormittag.

Spielerisch brillierten aber vorerst einmal die Gastgeberinnen. Anabell Spreng/Hanna Glöckler bezwangen im Eingangsdoppel Nathalie Ertle/Franziska Seybold mit 3:1 zur überraschenden 1:0 Führung, die Hanna Glöckler dann im ersten Einzel, mit ihrem 3:1 Sieg über Sofia Schneider sogar noch zum 2:0 Zwischenstand für die Hausherrinnen nutzte. Dann aber waren endlich auch die Mädchen der Spielgemeinschaft hellwach. Coline Steeb (3:0 gegen Melina Rueß), Nathalie Ertle (3:0 gegen Anabell Spreng), Franziska Seybold (3:1 gegen Melina Rueß) und Coline Steeb (3:0 gegen Anabell Spreng) stellten mit einem, für Bach sehr überraschenden, vierfachschlag und der daraus resultierenden 4:2 Führung den bisherigen Spielverlauf komplett auf den Kopf. Nun war es ein von beiden Seiten richtig umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams gaben Vollgas und wollten unter keinen Umständen auch nur einen Schritt zurückweichen.

Vorerst aber gelang es Hanna Glöckler sich gegen Franziska Seybold mit 3:0 durchzusetzen und zum 3:4 zu verkürzen, ehe Nathalie Ertle praktisch im Gegenzug Melina Rueß mit 3:0 bezwang und somit wieder die zwei Punkte Führung zum 5:3 Zwischenstand herstellte. Nun warf der SC Bach alles in die Waagschale, denn noch war ein Unentschieden für die Gastgeber im Bereich des Möglichen. Nach hartem Kampf setzte sich Hanna Glöckler knapp mit 3:1 gegen Coline Steeb zum 4:5 Zwischenstand durch. Jetzt musste also das allerletzte Einzel diese Begegnung entscheiden. Ein Unentschieden hatten die Mädchen der SGM Merklingen/Nellingen schon sicher. Mit einem Sieg von Sofia Schneider wäre dann auch die Mannschaft Sieger dieser Partie. Das Spiel von Anabell Spreng gegen Sofia Schneider glich von Beginn an einer rasenden Achterbahnfahrt. Beide Spielerinnen kämpften um jeden einzelnen Ball, jeden einzelnen Satz und mit allem was sie hatten. Die Spannung war bei allen Anwesenden bis unter die Haarspitzen zu spüren. Schlussendlich aber gelang es Sofia Schneider nach genau zwei Stunden Spielzeit, sich hauchdünn mit 3:2 gegen Anabell Spreng zu behaupten und damit den so wichtigen 6:4 Sieg der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen endgültig in trockene Tücher zu bringen.