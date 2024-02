Die TVM U19 Tischtennis-Jungen verlieren beim SC Berg III

Eine auch in dieser Höhe so nicht erwartete 2:8 Niederlage mussten die U19 Jungen, in der Kreisliga B Gruppe 2 Rückrunde, beim Tabellenzweiten SC Berg III, am Samstagnachmittag in der Sporthalle der Grundschule, hinnehmen. Die Gastgeber, ganz anderes als in der Vorrunde, diesmal deutlich besser aufgestellt, gaben vom Start weg richtig Gas und brachten das TVM - Nachwuchsteam damit schon von Beginn an so richtig unter Druck.

Felix Weber/Luc Kneer (3:1 gegen Max Fricker/Clemens Lützel) und Luca Harder/Elisabeth Lock (hauchdünn 3:2 gegen Peter Fricker/Sofia Schneider) brachten die Hausherren in den Eingangsdoppeln sehr frühzeitig in Führung. Damit stand die Merklinger Mannschaft in den darauffolgenden Einzeln nun noch mehr unter Druck, den die Akteure des SC Berg mit einer 2:0 Führung im Rücken, dann auch weidlich ausnutzten.

Elisabeth Lock (3:1 gegen Clemens Lützel), Felix Weber (3:0 gegen Max Fricker), und Luc Kneer (3:0 gegen Peter Fricker) schraubten die Führung der Hausherren innerhalb kürzester Zeit bis zum 5:0 Zwischenstand hoch. Dann war es Sofia Schneider, die mit einer richtig starken Leistung Luca Harder mit 3:0 bezwang und somit zum 1:5 verkürzte.

Doch der SC Berg III ließ sich dadurch auch nicht aufhalten. Elisabeth Lock (3:0 gegen Max Fricker) und Felix Weber (3:0 gegen Clemens Lützel) sorgten mit zwei weiteren Punkten und dem 7:1 Zwischenstand für klare Verhältnisse. Da war auch ein erneuter und wirklich toll herausgespielter 3:0 Sieg von Sofia Schneider gegen Luc Kneer, zum 2:7 Zwischenstand, nur noch ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein.

Nach genau eineinhalb Stunden Spielzeit war es Luca Harder, der mit seinem 3:1 Erfolg über Peter Fricker, den letzten Punkt zum wirklich voll und ganz verdienten 8:2 Sieg des SC Berg III endgültig in trockene Tücher brachte. Bis zum nächsten Punktspieleinsatz, am Samstag, den 06. April gegen den TSV Laichingen, kann das TVM - Team nun noch ausgiebig die Wunden lecken und im Training den einen oder anderen Fehler korrigieren.