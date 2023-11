Die TVM-TT-Herren I erleiden zwei bittere Niederlagen

Eine 1:9 Niederlage beim Tabellenzweiten SGM Griesingen/Rißtissen und eine bittere 7:9 Niederlage gegen TSV Munderkingen war die magere Ausbeute der Herren I, in den Bezirksliga Gruppe 2 Partien am Wochenende. Dabei hatten die Herren I beim Tabellenzweiten in Griesingen einen guten Start. Benjamin Hack/Andy Freund besiegten mit 3:1 Uhlmann/Kasper, ehe Herbrich/Schmidt (3:0 gegen Andreas Haßler/Mike Steeb) Günther/Schreiner (3:0 gegen Peter Gugel/Bernd Strohm) die Partie zur 2:1 Führung für die SGM drehten. In den Einzeln gaben die Gastgeber dann so richtig Gas. Uhlmann (3:0 gegen Andreas Haßler), Herbrich (3:1 gegen Benjamin Hack), Kasper (3:0 gegen Mike Steeb), Günther (3:1 gegen Andy Freund), Schreiner (3:1 gegen Bernd Strohm) und Schmidt (3:1 gegen Peter Gugel) sorgten im Sauseschritt für eine 8:1 Führung. Direkt im Anschluss sorgte dann Lukas Uhlmann mit seinem 3:0 Erfolg über Benjamin Hack, für die endgültige Entscheidung und den 9:1 Sieg der SGM Griesingen/Risstissen.

Nicht so richtig vom Fleck kamen die Herren I, bei ihrer bitteren 7:9 Heimniederlage, gegen den Tabellenzehnten VFL Munderkingen, am Sonntagvormittag. Die Gäste, wollten unbedingt ihre ersten Punkte erfahren. Den ersten Zähler holten jedoch Andreas Haßler/Mike Steeb (3:1 gegen Palladies/Corvace) für den TVM. Dann startete Munderkingen mit Gründig/Koch (3:2 gegen Benjamin Hack/Andy Freund) und Barth/Armbruster (3:1 gegen Peter Gugel/Bernd Strohm) zur 2.1 Führung durch. Benjamin Hack (3:0 gegen Gründig) glich im Anschluss zum 2:2 aus, ehe der Gast mit Palladies (3:1 gegen Andreas Haßler), Barth (3:2 gegen Andy Freund), Koch (3:0 gegen Mike Steeb), Armbruster (3:2 gegen Peter Gugel) und Corvace (3:2 gegen Bernd Strohm) so richtig Fahrt aufnahm und fast unaufhaltsam zur 7:2 Führung durchstartete. Erst Benjamin Hack (3:1 gegen Palladies) läutete mit seinem 3:1 Sieg und dem 3:7 noch einmal die Wende ein. Andreas Haßler (3:1 gegen Gründig), Andy Freund (3:1 gegen Koch), Mike Steeb (3:1 gegen Barth) und Peter Gugel (3:0 gegen Corvace) glichen wieder zum 7:7 aus. Dann ging Munderkingen durch Armbruster (3:1 gegen Bernd Strohm) erneut mit 8:7 in Führung. Das Schlussdoppel Gründig/Koch (3.2 gegen Andreas Haßler/Mike Steeb, sackte nach dreieinhalb Stunden Spielzeit den 9:7 Sieg für Munderkingen aber am Ende endgültig ein und vermieste damit dem TVM-Team gehörig den Sonntag.