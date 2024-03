Die TVM-Tischtennis-Herren III unterliegen Rammingen II

Viel Widerstand und große Gegenwehr leisteten die Herren III, bei ihrer doch sehr klaren 1:8 Niederlage in der Kreisklasse Gruppe 3 Rückrundem Partie, am späten Samstagnachmittag beim Tabellenführer SF Rammingen II in der Heusteighalle. Die Gastgeber drückten schon von Anfang an richtig stark aufs Tempo, um das TVM - Team so gleich mächtig unter Druck zu setzten. Doch erst einmal ging der Schuss nach hinten los. Frank Waldeck/Moritz Beckenkamp bezwangen Willi Groll/Hans-Dieter Indlekofer nach einer wirklich tollen Vorstellung hauchdünn mit 3:2 zur völlig überraschenden Merklinger 1:0 Führung. Nun gaben die Hausherren aber noch mehr Gas und brachten die Merklinger Spieler gehörig ins Schwitzen. Gerhard Sperle/Karl-Heinz Steck sorgten mit einem sehr glücklichen 3:0 über Mary-Rose Schneider/Sofia Schneider für das 1:1 Unentschieden, ehe Willi Groll (ebenfalls sehr glücklich mit 3:0 gegen Frank Waldeck) und Hans-Dieter Indlekofer (hauchdünn mit 3:2 gegen Moritz Beckenkampf) für Rammingen die 3:1 Führung besorgten. Nun spulten die Hausherren ihr Pensum fast schon mit spielerischer Leichtigkeit herunter, während die Merklinger Mannschaft trotz aller Gegenwehr auf keinen grünen Zweig mehr kam. Gerhard Sperle (3:0 gegen Sofia Schneider), Karl-Heinz Steck (3:0 gegen Mary-Rose Schneider), Willi Groll (3:0 gegen Moritz Beckenkamp und Hans-Dieter Indlekofer (hauchdünn 3:2 gegen Frank Waldeck) schraubten die Führung der SF Rammingen II in kürzester Zeit bis zum 7:1 Zwischenstand hoch. Damit war das Unentschieden für die Gastgeber schon einmal abgesichert. Aber die Hausherren wollten noch viel mehr. Gerhard Sperle blieb es vorbehalten nach genau zwei Stunden Spielzeit, mit seinem 3:0 Erfolg über Mary-Rose Schneider, den auch in dieser Höhe völlig verdienten 8:1 Sieg der Sportfreunde Rammingen II endgültig in trockene Tücher zu packen. Jetzt hat das TVM - Team etwas Zeit um sich von dieser Niederlage zu erholen, denn die nächste schwere Aufgabe steht erst am Samstag, den 23. März auf dem Programm. Da erwarten sie den SV Nersingen II um 19.00 Uhr zum Spiel in Merklingen.

