Die TVM - Tischtennis - Herren III unterliegen Nersingen II

Einen tollen Einsatz und richtig große Gegenwehr leisteten die leider etwas ersatzgeschwächten Herren III, bei ihrer vom Ergebnis und dem Spielverlauf her doch zu hohen 1:8 Heimniederlage in der Kreisklasse Gruppe 3 Rückrundenpartie, gegen den Tabellenfünften SV Nersingen II am Samstagabend in der Merklinger Sporthalle.

Deutlich besser in Tritt kamen eindeutig die Gäste aus dem schwäbischen Teil des Landkreises Neu-Ulm. Schon in den Eingangsdoppeln sorgten Thomas Schnattinger/Robert Spring (3:0 gegen Horst Fetter/Frank Waldeck) und Stefan Theimer/Arthur Muhl (3:0 gegen Manuel Schröder/Clemens Lützel) für eine sehr frühe 2:0 Führung der Gäste. Dann gelang es Horst Fetter, mit einer sehr konzentrierten Leistung und richtig tollem Spiel, Robert Spring mit 3:1 zu bezwingen und damit auf 1:2 zu verkürzen.

Doch Nersingen ließ sich dadurch überhaupt nicht beirren, sondern legte gleich darauf noch einen gehörigen Zahn zu, um auch in der Folge viele weitere Spiele für sich zu entscheiden. Das TVM - Team versuchte in der Folge deutlich besser ins Spiel zu kommen und wehrte sich nach Kräften, doch die Gäste vereitelten auch die besten Chancen darauf rechtzeitig und überaus gründlich. So kam es wie es kommen musste.

Thomas Schnattinger (3:1 gegen Frank Waldeck), Arthur Muhl (3:0 gegen Manuel Schröder), Stefan Theimer (3:0 gegen Clemens Lützel) zogen mit ihren Spielgewinnen, sehr rasch und schon fast uneinholbar, für Nersingen zum 5:1 Zwischenstand davon. Auch im zweiten Durchgang der Einzelspiele waren es weitgehend die Gäste aus Nersingen, die an der Ergebnisschraube drehten und die Führung weiter erhöhten. Thomas Schnattinger (3:1 gegen Horst Fetter) und Robert Spring (3:1 gegen Frank Waldeck) sorgten mit der 7:1 Führung für die Vorentscheidung. Den 8:1 Siegpunkt besorgte Stefan Theimer mit seinem 3:0 Erfolg über Manuel Schröder, für die Gäste vom SV Nersingen II nach genau eineinhalb Stunden Spielzeit.