Die TVM - Tischtennis - Herren II unterliegen 3:9 und 0:9

Zwei richtig deutliche 3:9 und 0:9 Niederlagen gab es für die Herren II in den Kreisliga B Gruppe 2 Partien, gegen den Tabellenvierten SV Göttingen I und beim Tabellenführer SSV Ulm 1846 V in der vergangenen Woche.

In beiden Spielen taten sich die TVM - Akteure richtig schwer. Der Tabellenvierte Göttingen setzte die Hausherren sehr früh sehr stark unter Druck und kam so bereits in den Eingangsdoppeln durch Klaus Eck/Florian Hofstätter (3:0 gegen Sabahudin Rondic/Gerhard Längst), Felix Hofstätter/Martin Hofstätter (3:0 gegen Harry Diefenbacher/Steffen Autenrieth) und Edmund Dehm/Egbert Quednau (3:0 gegen Hans-Peter Wörtz/Bernd Keller) zu einer raschen 3:0 Führung.

Danach taten sich die Gäste noch leichter, während die Merklinger Spieler da bereits mit dem Rücken zur Wand standen. Im ersten Einzel schaffte Sabahudin Rondic mit einer richtig tollen kämpferischen Leistung (3:2 gegen Martin Hofstätter) dann trotzdem eine Spielstandkorrektur zum 1:3 Zwischenstand, den Felix Hofstätter (3:1 gegen Harry Diefenbacher) allerdings direkt im Anschluss wieder zum 4:1 ausbaute. Dann verkürzte Gerhard Längst (3:0 gegen Florian Hofstätter) mit richtig tollem Spiel zum 2:4 Zwischenstand. Direkt im Anschluss besorgten dann allerdings Klaus Eck (3:1 gegen Hans-Peter Wörtz) und Egbert Quednau (3:0 gegen Bernd Keller) für Göttingen die 6:2 Führung. Nun sprang Steffen Autenrieth in die Bresche, bezwang Edmund Dehm nach hartem Kampf hauchdünn mit 3:2 und brachte das TVM - Team so noch einmal hoffungsvoll zum 3:6 heran. Doch der Gast ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Felix Hofstätter (3:0 gegen Sabahudin Rondic) und Martin Hofstätter (3:0 gegen Harry Diefenbacher) sorgten mit ihren Siegen zum 8:3 für die Vorentscheidung. Klaus Eck blieb es dann vorbehalten, nach genau zwei Stunden Spielzeit mit seinem 3:1 Erfolg über Gerhard Längst den 9:3 Sieg für Göttingen endgültig einzusacken.

Absolut ohne Chance waren die stark ersatzgeschwächten Herren II bei ihrer 0:9 Niederlage beim Tabellenführer SSV Ulm 1846 V in der Sporthalle der Adalbert Stifter Schule. Die Hausherren waren vom Start weg, nicht nur in den Eingangsdoppeln, sondern auch in den Einzeln, wirklich allen Belangen überlegen und brachten nach genau eineinhalb Stunden Spielzeit, den auch in dieser Höhe wahrlich verdienten 9:0 Sieg ohne jedes Problem sicher unter Dach und Fach.