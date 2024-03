Die TVM Tischtennis - Herren I verspielen den Klassenerhalt

Eine etwas unglückliche Figur machten die Herren I bei ihrer vom Spielverlauf her unverdient hohen 4:9 Niederlage in der Bezirksklasse Gruppe 2 Partie beim Tabellenzehnten VFL Munderkingen am Samstagabend. Beiden Teams war die Wichtigkeit dieser Begegnung von vorne herein klar.

Der Sieger dieser Partie wird am Saisonende höchstwahrscheinlich die Relegation bestreiten, während der Verlierer dagegen sehr sicher absteigen muss. Ein Unentschieden hätte nur dem TV Merklingen genutzt. Dementsprechend schwungvoll starteten die Hausherren in diese Partie. Bereits in den Eingangsdoppeln gaben sie richtig Vollgas, während sich das TVM - Team noch nach der Suche auf der richtigen Form war. Sehr schnell setzte sich Munderkingen durch Daniel Palladies/Robert Krutz (3:2 gegen Benjamin Hack/Andy Freund), Roland Gründig/Michael Koch (3:1 gegen Andreas Haßler/Mike Steeb) und Jürgen Barth/Harald Corvace (3:1 gegen Peter Gugel/Bernd Strohm) ab und ging sehr früh mit 3:0 in Führung. Nun stand das TVM - Team schon zu Beginn der Einzel mit dem Rücken zur Wand. Im Ersten Einzel setzte sich dann auch noch Daniel Palladies mit 3:1 gegen den TVM - Mannschaftsführer Andreas Haßler zur 4:0 Führung durch, ehe Benjamin Hack (3:1 gegen Roland Gründig) und Mike Steeb (hauchdünn mit 3:2 gegen Michael Koch) zum 2:4 verkürzten und damit zur Aufholjagd bliesen.

Doch Munderkingen war da schon zu sehr im Schwung um sich noch aufhalten zu lassen. Robert Krutz (3:1 gegen Andy Freund) und Jürgen Barth (3:0 gegen Bernd Strohm) erhöhten in rascher Folge zur 6:2 Führung für Munderkingen, was die Lösung der Aufgabe für das TVM - Team immer schwerer machte. Allerdings setzte sich Peter Gugel im Anschluss mit 3:1 gegen Harald Corvace zum 3:6 durch. Doch dann waren es die Munderkinger Spieler, denen es gelang noch eine Schippe draufzulegen. Daniel Palladies bezwang Benjamin Hack hauchdünn mit 3:2 zur 7:2 Führung, während Roland Gründig mit seinem 3:1 Erfolg über Andreas Haßler und dem 8:3 Zwischenstand bereits die Vorentscheidung herbeiführte. Dann konnte Andy Freund (3:2 gegen Michael Koch) noch einmal zum 4:8 verkürzen, ehe Robert Krutz, mit seinem 3:2 Erfolg über Mike Steeb, nach genau dreieinhalb Stunden Spielzeit den etwas zu hohen 9:4 Sieg des VFL Munderkingen endgültig eintütete. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, ist der Abstieg von Westerheim und Merklingen damit besiegelt.