Die TVM-Tischtennis ‐ Herren I verlieren in Blaubeuren klar

Eine wirklich unerwartet deutliche 0:9 Niederlage gab es für die Herren I, als Aufsteiger aus der Kreisliga A in die Bezirksklasse, zum Saisonauftakt am Sonntagvormittag beim TSV Blaubeuren in der Dieter Baumann Sporthalle.

Die Gastgeber waren von Beginn an voll da und setzten das TVM-Team ab dem ersten Ball richtig unter Druck. Zuerst hielten die Merklinger Spieler diesem auch Stand, doch Blaubeuren suchte von Anfang an seine Chance und spielte schon in den Eingangsdoppeln richtig stark auf.

Stefan Mayer/Dominik Authaler bezwangen Benjamin Hack/Harry Diefenbacher zur frühen 1:0 Führung, die Pascal Schnalzger/Gerhard Stetten (3:0 gegen Andy Freund/Bernd Strohm) und Stephan Schnalzger/Karlheinz Jungbauer (3:1 gegen Andreas Haßler/Frank Waldeck) zur klaren 3:0 Führung ausbauten. Nun verstärken die TVM-Akteure in den darauffolgenden Einzeln noch einmal ihre Bemühungen, doch die Hausherren schwammen schon auf der Erfolgswelle und wollten diese auch unter keinen Umständen verlassen.

Trotz aller Merklinger Bemühungen, noch einmal ins Spiel zurückzukommen, gab Blaubeuren auch wirklich absolut keinen Millimeter nach, spielte vor allem in den Einzeln auf Topniveau und brachte die Gäste mit ihrer Hartnäckigkeit schon fast zur Verzweiflung. Das 4:0 besorgte Pascal Schnalzger mit einem 3:0 Sieg über Andreas Haßler, während Routinier Stefan Mayer sich überraschend glatt mit 3:0 gegen Benjamin Hack zum 5:0 durchsetzte.

Auf aber auch wirklich alles, was die Merklinger Spieler sich einfallen ließen, um noch einmal einen Umschwung zu erzielen, hatten die Gastgeber eine noch bessere Antwort. Nach den Siegen von Gerhard Stetter (3:1 gegen Bernd Strohm), Stephan Schnalzger (3:1 gegen Andy Freund) und Dominik Authaler (3:0 gegen Frank Waldeck) war Blaubeuren nun schon zum uneinholbaren 8:0 davongezogen. Somit blieb es dann tatsächlich dem Blaubeurer Abteilungsleiter Karlheinz Jungbauer vorbehalten, nach genau sechsundneunzig Minuten Spielzeit und mit einem 3:0 Sieg über Harry Diefenbacher, diesen so in dieser Höhe niemals erwarteten 9:0 Erfolg zum Saisonauftakt für den TSV Blaubeuren einzusacken.

Am kommenden Samstag, 23. September, haben die Merklinger Tischtennisspieler nur ein Spiel zu absolvieren. Dabei ist die neu gemeldete U19 Jungenmannschaft um 13 Uhr in der Jahnhalle beim TSV Laichingen zu Gast. Abfahrt ist um 12 Uhr an der Sporthalle.