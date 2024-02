Die TVM Tischtennis - Herren I verlieren gegen Öpfingen 2:9

Sehr stark ersatzgeschwächt hatten die Herren I, bei ihrer 2:9 Niederlage in der Bezirksklasse Gruppe 2 Partie, beim Tabellensechsten SG Öpfingen II am Samstagabend in der Mehrzweckhalle an der Grundschule, nicht den Hauch einer Chance.

Die Gastgeber legten von Beginn an ein unglaublich hohes Tempo vor und setzten die Merklinger Mannschaft so schon in den Eingangsdoppeln von Anfang an richtig unter Druck. Bernhard Rieger/Carsten Rechtsteiner (3:1 gegen Andy Freund/Moritz Beckenkamp), Michael Kleck/Markus Köhler (3:0 gegen Andreas Haßler/Harry Diefenbacher) und Andreas Karpa/Julia Krause (3:0 gegen Hans-Peter Wörtz/Steffen Autenrieth) sorgten mit einem raschen Dreifachschlag für die frühe 3:0 Führung der Hausherren.

Im ersten Einzel erhöhte dann Bernhard Rieger mit seinem 3:1 Sieg über Andy Freund dann sogar noch auf 4:0, ehe der Merklinger Mannschaftsführer Andreas Haßler, mit größter Anstrengung und tollem Spiel, sich hauchdünn mit 3:2 gegen Carsten Rechtsteiner zum 1:3 Zwischenstand durchsetzte. Doch die Öpfinger ließen sich dadurch in keinster Weise beirren, sondern setzten ihre Spielweise konsequent fort. Michael Kleck (3:1 gegen Hans-Peter Wörtz) und Markus Köhler (3:0 gegen Harry Diefenbacher) erhöhten im Gleichschritt zur 6:1 Führung für die Hausherren, bevor Moritz Beckenkamp zur Überraschung aller sich ganz knapp mit 3:2 gegen Julia Krause, zum 2:6 Zwischenstand, durchsetzte. Doch nun legten die Gastgeber noch einen gehörigen Zahn zu und sorgten durch Andreas Karpa (3:0 gegen Steffen Autenrieth) und Bernhard Rieger (3:1 gegen Andreas Haßler) mit dem 8:2 Zwischenstand schon einmal für die Vorentscheidung.

Anschließend blieb es Carsten Rechtsteiner nach genau zwei Stunden Spielzeit vorbehalten, mit seinem 3:0 Sieg über Andy Freund, den auch in dieser Höhe vollkommen verdienten 9:2 Erfolg der SG Öpfingen II endgültig einzusacken.

Einen wirklich sehr wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt kann die Merklinger Mannschaft am kommenden Samstag, 2. März, machen. Da empfängt das TVM - Team um 18 Uhr den SV Westerheim I zum Rückspiel. Mit einem Sieg wäre man dann, wenigstens vorläufig, auf einem Relegationsplatz.