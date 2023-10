Die TVM-Tischtennis-Herren I verlieren gegen Öpfingen

Klar mit 1:9 mussten sich die ersatzgeschwächten Herren I, in der Bezirksklasse Gruppe 2 Partie, dem Tabellensechsten SG Öpfingen II am Samstagabend in der eigenen Halle geschlagen geben. Die sehr spielstarken Gäste, vom Südrand der Schwäbischen Alb, setzten gleich zu Beginn der Eingangsdoppel die Hausherren stark unter Druck und holten so recht früh eine klare Führung heraus. Dabei unterlagen Andreas Haßler/Mike Steeb (1:3 gegen Michael Kleck/Marus Kohler), Andy Freund/Harry Diefenbacher ( 0:3 gegen Bernhard Rieger/Carsten Rechtsteiner) und Peter Gugel/Bernd Strohm ( 1:3 gegen Andreas Karpa/Julia Krause) trotz großer Gegenwehr relativ klar. Auch in den darauffolgenden Einzeln versuchte das TVM-Team alles, um noch besser ins Spiel zu kommen und selbst Spiele zu gewinnen, doch die spielstarken Gegner von der Donau hielten voll dagegen. Aus jeder noch so gelungenen Aktion der Gastgeber machte Öpfingen eine noch bessere Gegenreaktion samt Spielgewinn. So erhöhten diese ihren Vorsprung durch Carsten Rechtsteiner (3:1 gegen Andreas Haßler), Bernhard Rieger (hauchdünn mit 3:2 gegen einen toll aufspielenden Andy Freund), Markus Köhler (3:1 gegen Mike Steeb) und Michael Kleck (ganz knapp mit 3:2 gegen einen überaus stark spielenden Peter Gugel) Schritt für Schritt bis zur 7:0 Führung. Dann war es Bernd Strohm der, mit seiner Kampfkraft und großen Spielerfahrung endlich die Negativserien durchbrechen und mit dem 3:2 Sieg gegen Andreas Karpa, endlich den ersten Merklinger Zähler zum 1:7 verbuchen durfte. Öpfingen hatte da allerdings schon zu viel Fahrt aufgenommen, als dass sie noch jemand hätte stoppen können. Julia Krause erhöhte (3:2 gegen einen sich sehr hartnäckig wehrenden Harry Diefenbacher) direkt im Anschluss zum 8:1 Zwischenstand. Bernhard Rieger, die Nummer eins der Gäste war es dann, der mit seinem 3:0 Sieg über den Merklinger Mannschaftsführer Andreas Haßler, nach genau zwei Stunden Spielzeit, den eigentlich etwas zu hohen 9:1 Sieg der Öpfinger endgültig in trockene Tücher brachte. Die Einstellung und der Kampfgeist beim Merklinger Team waren da, lediglich das Glück fehlte etwas. Auch die noch ausbleibenden Gewinne der knappen und engen Fünfsatzspiele bekommen da natürlich ein besonderes Gewicht. Am kommenden Samstag, den 21. Oktober um 18 Uhr, sind die Herren I, zum heißen Lokalderby, beim SV Westerheim I in der Albhalle zu Gast.

