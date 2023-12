Die TVM-Tischtennis-Herren I verlieren beim SC Berg 1:9

Eine schon auch in dieser Höhe erwartete 1:9 Niederlage gab es für die etwas ersatzgeschwächten Herren I, in der Bezirksklasse Gruppe 2 Partie, beim Tabellendritten SC Berg I am Samstagabend im Ehinger Ortsteil. Die Hausherren, noch mit großen Aufstiegsambitionen versehen, legten schon in den Eingangsdoppeln ein richtig hohes Tempo vor und gingen so sehr rasch durch Thomas Maier/Julian Geyer (3:0 gegen Andy Freund/Harry Diefenbacher) mit 1:0 in Führung. Doch auch das TVM-Team hatte seine guten Momente. Andreas Haßler/Mike Steeb (3:2 gegen Jochen Pflug/Gerhard Geyer) glichen kurze Zeit später zum 1:1 aus, ehe Jürgen Maier/Felix Hofmann (3:0 gegen Peter Gugel/Bernd Strohm) die Gastgeber wieder mit 2:1 in Führung brachten. In den ersten Einzeln waren es dann die Spieler des SC Berg die den Ton angaben und durch Thomas Maier (3:0 gegen Andy Freund), Julian Geyer (3:0 gegen Andreas Haßler) und Jochen Pflug (3:0 gegen Peter Gugel) die Führung zum 5:1 Zwischenstand sehr rasch weiter ausbauten. Dann warfen die Merklinger Spieler noch einmal alles in die Waagschale und brachten Berg so tatsächlich noch einmal etwas in Bedrängnis. Die Gastgeber wussten sich allerdings wieder zu befreien und hatten dann auf fast alle Aktionen des TVM eine noch bessere Gegenreaktion parat. Mike Steeb war bei seiner hauchdünnen 2:3 Niederlage gegen Gerhard Geyer, zum 1:6 sehr nah dran. Dann lief es für die Hausherren wieder richtig gut. Jürgen Maier (3:0 gegen Harry Diefenbacher) und Felix Hofmann (3:0 gegen Bernd Strohm) bauten die Führung zum vorentscheidenden 8:1 Zwischenstand aus. Anschließend war es mit Thomas Maier, die Nummer Eins des SC Berg, der nach genau zwei Stunden Spielzeit, mit seinem 3:1 Erfolg über den Merklinger Mannschaftsführer Andreas Haßler, den auch in dieser Höhe absolut verdienten 9:1 Sieg, für sein Team endgültig eintütete. Damit belegen die Herren I des TVM nach Abschluss der Vorrunde mit 2:16 Punkten, den 8. Platz gang knapp vor dem VfL Munderkingen und dem SV Westerheim, die jeweils auch 2:16 Punkte aufweisen. Der 8. Platz würde allerdings noch für die Relegation reichen. Herbstmeister ist die SGM Griesingen/Rißtissen (16:2 Punkte), vor dem SC Berg (14:4 Punkte) und dem TTC Ehingen (13:5 Punkte). Hier berechtigt der 2.Platz noch zur Aufstiegsrelegation. Für richtig viel Spannung in der Rückrunde ist also gesorgt.

