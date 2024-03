Die TVM-Tischtennis-Herren I besiegen den SV Westerheim I

Über sich hinausgewachsen sind die Herren I bei ihrem hohen 9:1 Erfolg, im Lokalderby der Bezirksklasse Gruppe 2, gegen den Tabellenneunten und Tabellennachbarn SV Westerheim I am Samstagabend in der Merklinger Sporthalle. Die Umstände waren klar. Nur ein Sieg würde den Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt nutzen. So gaben beide Teams von Beginn an wirklich alles. Den eindeutig besseren Start hatten allerdings die Gastgeber. Schon in den Eingangsdoppeln verschaffte sich Merklingen hier einen entscheidenden Vorteil. Andreas Haßler/Mike Steeb (3:0 gegen Marcel Schweizer) und Benjamin Hack/Andy Freund (3:1 gegen Manfred Rehm/Dieter Kirchner) drückten mächtig auf die Tube und sorgten früh für eine wichtige 2:0 Führung des TVM. Als dann auch noch Bernd Strohm/Harry Diefenbacher mit 3:0 gegen Alex Kneer/Peter Hagenmaier gewannen und die Führung damit zum 3:0 hochschraubten, stand der Gast aus Westerheim schon zu Beginn der Einzel komplett mit dem Rücken zur Wand. Hier warfen die Gäste dann noch einmal alles in die Waagschale, blieben dafür zunächst aber noch unbelohnt. Das TVM - Team hingegen sammelte weiterhin fleißig Punkte. Mit richtig feinen Einzelleistungen und großem Kampfgeist schraubten Benjamin Hack (3:0 gegen Manfred Rehm), Andreas Haßler (3:1 gegen Marcel Schweizer), Andy Freund (3:1 gegen Peter Hagenmaier), Mike Steeb (hauchdünn 3:2 gegen Alex Kneer) und Bernd Strohm (3:0 gegen Inge Breit) die Führung, trotz richtig großer Gegenwehr der Gäste, anscheinend unaufhaltsam bis zum schon vorentscheidenden 8:0 Zwischenstand hoch. Dann jedoch war es mit Dieter Kirchner, der Westerheimer Mannschaftsführer, der mit seinem klug herausgespielten und klaren 3:0 Sieg über Harry Diefenbacher, die Gäste noch einmal zu mehr Widerstand animierte. Doch nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit war es Benjamin Hack, der im richtig hochklassigen Duell der beiden Spitzenspieler, Marcel Schweizer kaum Möglichkeiten zur Entfaltung bot, ihn mit 3:1 recht klar bezwang und somit den absolut unerwartet klaren 9:1 Sieg des TV Merklingen endgültig unter Dach und Fach brachte. Damit hat das TVM-Team die rote Laterne vorläufig an den VFL Munderkingen abgegeben, während die Merklinger Spieler nun den Relegationsplatz vor dem SV Westerheim belegen. Damit das aber auch so bleibt, muss am 16. März in Munderkingen unbedingt ein Unentschieden oder ein Sieg her.

