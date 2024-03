Die TT - Mädchen Merklingen/Nellingen unterliegen Ermingen

Richtig toll gekämpft und trotzdem hauchdünn mit 4:6 verloren, haben die U19 Mädchen der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen, vergangene Woche in der Bezirksliga Rückrundenpartie, gegen den Tabellenzweiten RSV Ermingen I in der Nellinger Sporthalle nach über zweieinhalb Stunden Spielzeit in einem bis unter die Haarspitzen spannenden Spiel.

Beide Teams gaben gleich vom Start weg richtig Gas. Deutlich besser ins Spiel starteten allerdings die Gäste vom Hochsträß. Schon im Eingangsdoppel setzten sich Verena Kast/Sophie Tröster überaus glücklich und wirklich hauchdünn mit 3:2 gegen Nathalie Ertle/Sofia Schneider zur 1:0 Führung durch. In den darauffolgenden Einzeln setzten die Gäste dann dem Ganzen noch die Krone auf. Sophie Tröster (3:1 gegen Nathalie Ertle), Verena Kast (3:0 gegen Sofia Schneider) und noch einmal Sophie Tröster (3:1 gegen Franziska Seybold) führten Ermingen mit einem Dreifachschlag zum fast schon uneinholbaren 4:0 Zwischenstand.

Dann aber kamen endlich auch die Mädchen der Spielgemeinschaft deutlich besser in Schwung und zu ersten Spielgewinnen. Sofia Schneider (3:0 gegen Annabel Schmid) und Nathalie Ertle (3:2 gegen Sophie Tröster), mit einer wahren Energieleistung, brachten die Hausherrinnen wieder hoffnungsvoll zum 2:4 heran, ehe Ermingen noch einmal einen Zahn zulegte. Sehr glücklich agierte Annabel Schmid, die Franziska Seybold knapp mit 3:1 zum neuen 5:2 Zwischenstand für Ermingen bezwang.

Doch auch die Gastgeberinnen gaben sich noch nicht geschlagen. Ein Unentschieden war ja schließlich immer noch möglich. Mit viel Nervenstärke kämpften sich im Anschluss Sofia Schneider (3:0 gegen Sophie Tröster) und Franziska Seybold (3:1 gegen Verena Kast) hoffnungsvoll zum 4:5 wieder heran. Nun musste also das letzte Einzel die Entscheidung bringen. Dort setzte sich dann allerdings Annabel Schmid, in einem ungemein spannenden und überaus hochklassigen Duell hauchdünn mit 3:2, gegen eine über sich hinausgewachsene Nathalie Ertle, zum 6:4 Sieg für den RSV Ermingen durch.

Trotz der knappen Niederlage gab es keinen Grund für die Mädchen der SGM die Köpfe hängen zu lassen. Alle hatten richtig toll gespielt und wirklich alles gegeben. Darauf lässt sich wunderbar aufbauen. Ein dritter Tabellenplatz ist ja auch nicht zu verachten.