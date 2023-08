Die Musikkapelle Westerheim gratuliert

Jugendausbildung wird bei der Musikkapelle Westerheim großgeschrieben. Über 30 Kinder üben fleißig in den Flötengruppen und knapp 40 Kinder und Jugendliche befinden sich in der Einzelausbildung, im Vororchester oder in der Jugendkapelle. „Das Niveau unserer Jungmusiker ist echt spitze und das beweisen sie bei den Leistungsprüfungen des Blasmusikkreisverbandes, der D–Prüfungen“, so Jugendleiterin Maike Enderle. „Wir gratulieren allen, die erst kürzlich ihre D2– und D3–Prüfung erfolgreich bestanden haben. Und einfach cool, dass sich auch Erwachsene den Prüfungen stellen“, so die Jugendleiterin zwinkernd. Denn neben den Jugendlichen Cornelius Rehm, Janosch Glöckle, Matthias Hausmann, Maja Rouenhoff, Jana Badowsky und Marian Menzen, stellte sich auch Langzeitmusikant Ulrich Hainz mit seiner Tuba der D2–Prüfung und besteht sie einwandfrei.

Weiter bedankt sich Maike Enderle bei Leonie Menzen, die den Theorieunterricht im Vorfeld übernahm und alle hervorragend auf die Prüfungen vorbereitet hat. „Wir sind schon stolz darauf, dass wir aus unseren eigenen Reihen qualifizierte und engagierte Vereinsmitglieder haben, die sich ehrenamtlich für die musikalische Aus– und Weiterbildung einsetzen!“

Bei den D–Lehrgängen in Untermarchtal waren insgesamt 109 Teilnehmer aus verschiedenen Musikkapellen des Blasmusik–Kreisverbandes Ulm–Alb Donau mit dabei. Vier Tage lang wurde gelernt, geübt und die theoretische und praktische Prüfung abgelegt. Beim gemeinsamen Abschlusskonzert vor vielen Besuchern konnten dann alle beeindruckend zeigen, was sie in der kurzen Zeit gelernt hatten und erhielten ihre Urkunden. „Blasmusik verbindet eben und bei uns geht es im Herbst gleich weiter: wir freuen uns jetzt schon auf unser Jugendlager — dann heißt es wieder Gemeinsames erleben und Erinnerungen schaffen“, so die Jugendleiterin abschließend.