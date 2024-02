Diakon erzählt seine persönliche Berufungsgeschichte

Seit fast einem Jahr ist Andreas Heupel nun schon als Ausbildungsdiakon in der Seelsorgeeinheit Marchtal. Fast am Ende seiner Zeit in Obermarchtal hat der Erwachsenenbildungsausschuss der SE Marchtal zu einem Vortrag mit Diakon Heupel eingeladen. In diesem Vortrag erfuhren die rund 40 interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer im Torbogensaal in Obermarchtal viele Details zu seiner ganz persönlichen Berufungsgeschichte. Anschaulich erzählte der junge Diakon von seiner Ausbildung und Arbeit als Altenpfleger und den vielen Aufgaben in diesem Bereich. Aber auch von seinem Weg zum Priester, der Priesterausbildung und vor allem auch von seinem Blick auf seine Aufgaben und Herausforderungen als Seelsorger. Besonders der positive Blick des jungen Geistlichen auf die anstehenden Herausforderungen macht Mut. Bereitwillig beantwortete Andreas Heupel die Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer und man konnte die Begeisterung für seine Aufgabe spüren.

