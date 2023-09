Deutsche Meisterin beim Schützenverein Machtolsheim

Vom 17. bis 27. August fand auf der Olympiaschießanlage in München/Hochbrück die Deutsche Meisterschaft im Sportschießen statt. Mit über 6000 Sportlern zählt die Deutsche Meisterschaft der Sportschützen zu den größten Sportveranstaltungen Deutschlands.

Anita Mangold hatte sich qualifiziert und ging für den Schützenverein Machtolsheim an den Start. Sie stellte wiederholt ihr Können unter Beweis und holte den Meistertitel in der Disziplin Kleinkaliber (KK) 30 Schuss stehend, mit 291 von 300 Ringen.

In der Disziplin KK–Dreistellungskampf (dreimal 40 Schuss), lag sie mit 1180 von 1200 Ringen auf dem zweiten Platz und kann sich nun Deutsche Vizemeistern nennen.

Nur wenige Vereine im Schützenkreis Ulm sind im Besitz einer Luftgewehranlage mit elektronischer Auswertung. Dies kommt der Laichingerin entgegen, die in der Sportfördergruppe der Polizei BW an ihren sportlichen Erfolgen feilt. Sie trainiert seit 2020 auf der Anlage des Schützenverein Machtolsheim und tritt unter dem Namen des Vereins bei den Meisterschaften an.

Der Schützenverein Machtolsheim gratuliert ganz herzlich und ist stolz auf sein Ausnahmetalent.