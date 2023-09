„Der TalenteTreff — Das mobile BühnenBild“ — das etwas andere Chorprojekt. Verschiedene Talente, die gerne singen, tanzen, malen, fotografieren oder musizieren, gestalten gemeinsam ein spannendes Showprogramm. Unterschiedliche Motive ergeben ein wechselndes Bühnenbild. Pantomimisch oder auch tänzerisch dargestellt, verändern sich die Botschaften. In den Gesangsproben werden alle Lieder tonal und charakteristisch angepasst. Deshalb sind regelmäßige Proben wichtig. Aufgeführt wird das etwas andere Chorprojekt „Der TalenteTreff“ in Laichingen und in Stuttgart. Kontakt: Mail an [email protected] oder Telefon 0172/7801877.

