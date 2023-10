Der Tabellenführer tut sich schwer siegt aber klar

Eine nur vom Ergebnis her deutliche 3:9 Niederlage mussten die stark ersatzgeschwächten Herren I, im Spiel der Bezirksklasse Gruppe 2, gegen den Tabellenführer TSV Seissen I, am Samstagabend in eigener Halle hinnehmen. Zwar trat auch der Gast aus dem Blaubeurer Teilort ohne seine „Nummer eins“ an, doch war er ansonsten richtig gut aufgestellt, während die Gastgeber neben der „Nummer eins“ auch noch auf ihre etatmäßige „Nummer vier“ und „Nummer sieben“ verzichten mussten. Zudem war Merklingen nur zu fünft am Start. So bekamen die Hausherren schon in den Doppeln einen mächtigen Druck zu spüren. Trotzdem waren es Andreas Haßler/Peter Gugel die mit einer tollen Leistung aufwarteten und Tobias Widmann/Gerd Frank mit 3:1 zur 1:0 Führung niederrangen. Dann jedoch drehte Seissen einmal so richtig auf. Jochen Trompler/Christian Ise (3:1 gegen Andy Freund/Bernd Strohm) sowie Bernd Strähle/Simon Ponzer (kampflos) stellten noch in den Doppeln auf 2:1 für den Gast. Auch in den darauffolgenden Einzeln sammelten die Spieler aus Seissen weiterhin fleißig die Punkte ein. Doch leicht gemacht wurde es ihnen nicht. Die Gäste mussten all ihre Spielerfahrung und den ganzen Kampfgeist aufbieten um die nötigen Punkte zu holen. Jochen Trompler (3:1 gegen Andreas Haßler), Tobias Widmann (hauchdünn mit 3:2 gegen Andy Freund). Christian Ise (3:0 gegen Peter Gugel), Bernd Strähle (3:1 gegen Bernd Strohm), Simon Ponzer (3:1 gegen Hans-Peter Wörtz) und Gerd Frank (kampflos) drehten richtig kräftig an der Führungsschraube und zogen so etwas glücklich bis zum 8:1 davon. Dann war mit Andreas Haßler, der Merklinger Mannschaftsführer höchstselbst, der noch einmal zum Angriff blies. Mit seinem 3:1 Erfolg über Tobias Widmann, machte er auch Andy Freund noch einmal Feuer unterm Hintern. Dieser setzte sich mit einer wirklich sehenswerten kämpferischen Leistung und einem schlussendlich verdienten 3:2 Erfolg über Jochen Trompler zum 3:8 Zwischenstand durch. Somit blieb es Bernd Strähle vorbehalten, in einem wirklich nervenzehrenden und von Spannung knisternden Spiel, mit einem hauchdünnen 3:2 Erfolg über Peter Gugel, nach knapp zweieinhalb Stunden Spielzeit, den 9:3 Sieg des TSV Seissen endgültig einzutüten. Mit einer vollzähligen Aufstellung wäre hier klar mehr drin gewesen. Am Samstag, den 11. November empfangen die Herren I um 19.00 Uhr den Tabellensiebten SSG 1999 Ulm Zuhause.

