Der REWE Torhunger Cup beim FC Marchtal

Im Rahmen des Sportwochenendes in Obermarchtal veranstaltete der FC Marchtal am Sonntag, 23. Juli, den REWE Torhunger Cup. An dem Turnier der E–Jugend nahmen neben dem FC Marchtal weitere vier Mannschaften teil: FV Altheim, SF Bussen, SGM SW Donau und TSG Ehingen. Alle fünf Teams traten jeweils gegeneinander an. Die SGM SW Donau konnte dabei alle Spiele für sich entscheiden und somit auch das Turnier und den begehrten REWE Torhunger Siegerpokal gewinnen. Zum Abschluss erhielten alle Spielerinnen und Spieler der Teams einen Pokal und ein von REWE gesponsertes Paket.

