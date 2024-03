Der Posaunenchor Laichingen feiert sein 100jähriges Jubiläum

Der Posaunenchor Laichingen feiert dieses Jahr sein 100jähriges Jubiläum. Generationen von Bläserinnen und Bläsern gestalten seit nun 100 Jahren den Posaunenchor des CVJM Laichingen mit. Am Sonntag, den 25. Februar 2024 feierte der Chor mit Gästen und Freunden einen musikalischen Festgottesdienst in der Albanskirche. Im Anschluss wurde beim Festakt das Engagement der Musiker gewürdigt.

„Gott zu loben, das ist unser Amt“ - der Posaunenchor ist in seinen hundert Jahren seinem Leitsatz treu geblieben. Die Bläserinnen und Bläser erfreuen Gottesdienstbesucher und wöchentlich auch die Bewohner des Pflegeheims mit ihren Liedern. Neben ihren Auftritten in der Stadt und in Gottesdiensten treffen sich die Bläserinnen und Bläser freitagabends, proben zusammen und pflegen Gemeinschaft. Die Vielfalt in der Gruppe ist für die Musiker kein Hindernis, sondern eher eine Bereicherung. „Die Posaunenchorgemeinschaft ist besonders, weil alle sich gut miteinander verstehen, auch wenn nicht alle gleich alt sind“, so eine Bläserin.

Die organisatorische Leitung des Posaunenchors hat seit 2022 Elke Ortner inne. Magdalene Schmid, Franzi Mangold, Uli Groß und Oliver Schneider leiten aktuell den Posaunenchor als Dirigentinnen und Dirigenten. Zum Posaunenchor gehören auch die Jungbläser. Aktuell sind es vier Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis 10 Jahren, die seit knapp einem Jahr das Trompete- und Tenorhornspielen lernen. Den anschließenden Festakt zierte ihr erster Auftritt.

Viele Gäste hörten im AlbanPlus die Jungbläser und die Grußworte zum Jubiläum. Landesjugendreferent Michael Püngel dankte den Bläserinnen und Bläsern für ihren treuen Dienst. Er betonte die Verlässlichkeit, die sich durch die 100 Jahre Posaunenchor ausdrückt. Der Posaunenchor sei eine Bereicherung für die Kirchengemeinde, so Pfarrer Karl-Hermann Gruhler von der Evangelischen Kirchengemeinde Laichingen. Er dankte dem Chor für sein wertvolles Engagement. Für CVJM-Vorstand Andy Weeger spiegelt der Posaunenchor die fünf Werte wider, für die der CVJM Laichingen steht. Er dankte dem Posaunenchor für seinen Einsatz Gott zu Ehre.

Zum nächsten musikalischen Highlight lädt der Posaunenchor am 7. Juli ein, da wird es eine Vesperserenade im Kirchgarten geben. Der Posaunenchor war, ist und wird hoffentlich die nächsten 100 Jahre ein Segen für Stadt und Kirchengemeinde sein.