Der Jahrgang 1943 Allmendingen feiert sein 80er–Jubiläum

Am Samstag um 14 Uhr trafen sich die Teilnehmer am Gasthaus zum Kreuz zu einer Begrüßung mit Sektempfang. Nachdem man sich wieder gesehen hatte, ging es mit dem Allmendinger Feuerwehrbähnle auf Reise, zunächst zum Friedhof, wo wir mit einem Blumengruß der Toten gedachten. Anschließend ging es auf frohe Bähnlefahrt durch die Straßen von Allmendingen, was speziell für die auswärts wohnenden interessant war.

Wieder zurück am Gasthaus Kreuz gab es Kaffee und leckeren Kuchen im Garten. In der Kleindorfer Kirche wurde eine kurze Andacht abgehalten. Gegen 19 Uhr gab es dann das gemeinsame sehr umfangreiche und leckere Abendessen. Anschließend ging es zum gemütlichen Teil über mit lustigen Einlagen und Sketchen aus der Schulzeit, dargeboten von Teilnehmern aus unseren Reihen. Bei unterhaltsamen Gesprächen und Erinnerungen an die Schulzeit ging es lustig und locker weiter bis gegen Mitternacht.

Der Sonntag begann mit einer Busrundfahrt in der näheren Umgebung zunächst zum Schloss Lichtenstein, wo Butterbrezeln und Sekt gereicht wurde, Darauf folgte ein Rundgang im Inneren des Burghofes. Kaffee und Kuchen gab es dann bei Albgold in Trochtelfingen. Auf der Rückfahrt wurde ein Halt eingelegt in Zwiefalten mit Gelegenheit der Münsterbesichtigung.

Ein besonderer Leckerbissen war der Genuss der Feier einer gregorianischen Messe im Dom mit einem herrlichen Männerchor. In Hayingen im Gasthof Kreuz wurde dann das vorbestellte Abendessen eingenommen. Auf der Heimfahrt sangen wir im Bus noch ein paar lustige Lieder, bis wir dann gegen 20.30 Uhr wohlbehalten und bei bester Laune und Freude über zwei gelungene schöne Tage uns in Allmendingen verabschiedeten und beschworen, dass man sich baldmöglichst wieder treffen sollte.