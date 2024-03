Leitung an PV-Anlage schmort durch

Eine Leitung an einer Photovoltaikanlage ist am Samstagmittag in Deppenhausen durchgeschmort und hat einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, rückte die Feuerwehr in Deppenhausen aus. An einer Photovoltaikanlage auf einem landwirtschaftlichen Gebäude war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Der Betreiber hatte dies bemerkt und alarmierte die Feuerwehr. Durch einen technischen Defekt erhitzte sich eine Stromleitung so stark, dass sie zu rauchen begann. Der Schaden dehnte sich auf mehrere Module aus. Ein Feuer konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Ein Elektriker konnte die Leitung wieder richten.