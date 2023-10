Wilde Hilde in Dellmensingen

Eine wilde Hilde wird in der Dellmensinger Theatersaison von sich Reden machen. Die burschikose Frau tritt ab Samstag, 4. November, in acht Aufführungen ins Rampenlicht eines Mehrakters von Autor Rolf Salomon, der erstmals als Stückeschreiber von der lustigen Dellmensinger Spieltruppe ausgewählt wurde, um die Fans gut zu unterhalten. Wer noch eine Karte will, muss sich beeilen.

Hilde wird von Silke Müller gespielt und teilt dabei ganz schön aus, hat aber auch manches von ihrer Umwelt einzustecken. Die stets vorbildliche Schwägerin (Veronika Grau) ist eine Last. Die will sie dann mit einem zurückhaltenden, gut situierten Hans-Diether (Guido Gröll) verkuppeln, was wie die Faust aufs Auge wirkt. Hinzu kommt Hildes Ex (Daniel Buchele), der es noch einmal versuchen möchte, auch aus niedrigen Motiven. Ein berühmter Künstler will er werden, ein brotloser Künstler ist er bereits. Theoretisch könnte er Hilde einwickeln, jedenfalls beim Theaterpublikum wird er mit seinen Akzent sicherlich viel Freude auslösen. Diese müssen aber lauschen wie ein Luchs, lässt er als Franzose doch typischerweise überall das H unausgesprochen und ruft deshalb stets nach „Ilde“.

Auch der Nachbar nervt Hilde. Das Auto soll weg. Warum nicht, denkt sich diese, denn so einen schicken Sportwagen würde sie gerne einmal lenken, gerade weil dieser ihr gar nicht gehört. Der Nachbar soll den Wagen startklar machen. Friedhelm von Wasserfurth (Matthias Edelmann) tritt in ihr Leben, dem Hilde gerne die liebevolle Seite ihres Charakters präsentieren möchte. Ob das gelingt, wird in Dellmensingen auf der Bühne im Gemeindezentrum in den Aufführungen bis Samstag 18. November, zu sehen sein.

Acht Akteure spielen im Hauptstück mit. Das sind noch Freundin Kathrin (Annabelle Häuptle), Hildes Bruder (Rainer Lochmüller), der sie gut versteht, aber durch eine vorrübergehende körperliche Einschränkung, die dem Publikum sehr gefallen wird, doch sehr auf sich selbst konzentriert ist. Hilde will ihm Hilfe zukommen lassen, was Frau Köster (Melanie Ganser) auf den Plan ruft, die gleich mal im berüchtigten Hildestil empfangen wird.

Die Spielleitung übernehmen heuer das Trio Daniel und Konrad Buchele sowie Judith Neusser. Für die Maske sorgen Ruth und Tina Buchele. Als Souffleuse wirkt Heike Hampp mit. Technisches bewerkstelligen Markus Edel und Angelo Häuptle. Unter Federführung von Guido Gröll, Sandra und Rainer Lochmüller war zusammen mit weiteren fleißigen Händen die Kulisse entstanden.

Elke Gröll-Gottfreund wird wie gewohnt mit der Jugendspielgruppe ein Vorstück einstudieren, das als Andeutung auf das Hauptstück wirken soll. Sechs junge Akteure treten mit in Aktion: Jonas Ganser, Jule Ganser, Marlene Härle, Paul Härle, Mariselle Hummel und Eva Müller. In ihrem Programmheft weist die Theatergruppe Dellmensinger auf ihren Fundusverleih hin. Wie üblich, will die Theatergruppe eine Spende für einen sozialen Zweck machen. Der Empfänger muss noch ausgewählt werden. In der Vergangenheit waren es dem Vernehmen nach meist Kinder, die in den Genuss der wohltätigen Gabe kamen. Die restlichen Tickets sind bei Getränke Oase Fuchs (07305/8701) in Dellmensingen zu den üblichen Öffnungszeiten zu bekommen.