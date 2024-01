Viel Lob und viele Herausforderungen für Dellmensinger

Beim Neujahrsempfang des Erbacher Stadtteils Dellmensingen in der Aula der Joseph-von-Egle-Schule sind viele Gäste zusammengekommen, um gemeinsam mit Bürgermeister Achim Gaus, Ortsvorsteher Reinhard Härle, Pfarrer Joachim Haas und dem Musikverein Dellmensingen das neue Jahr zu begrüßen. Ein von Toni Seifert vorgetragenes Gedicht über Dellmensingen erfreute die Gemüter.

Der Sektempfang am Neujahrstag mit Snacks gab den Verantwortlichen Gelegenheit, auf 2023 zurückzublicken und einen Ausblick auf 2024 zu wagen. Mit Märschen und Polkas umrahmte der Musikverein Dellmensingen mit Dirigent Marc Lentz den Empfang musikalisch.

Ortsvorsteher Härle wies darauf hin, dass es in Dellmensingen im Februar erstmals wieder eine Dorffasnet gebe. „Der Kartenvorverkauf hat begonnen.“ Auch im Namen des Ortschaftsrats bedankte er sich bei allen, die sich engagiert haben, etwa bei der Dorf- und Gewässerputzete sowie dem Saubermachen um das Sportgelände.

Härle dankte zudem den Sponsoren des Defibrillators in der Raiba. Sein persönlicher Dank galt seinen Stellvertretern und Mitarbeiterinnen. Mit einem Zitat der schwedischen Kronprinzessin Victoria ging er auf die Herausforderungen der Menschheit ein, die auch in Erbach und seinen Teilgemeinden spürbar sind: Die Stimmung in der Welt sei so eisig wie schon lange nicht mehr.

Erfreut zeigte sich der Ortsvorsteher, dass 2023 die Zahl von 2800 Einwohnern erreicht wurde - bei 22 Geburten und 31 Sterbefällen. Hinsichtlich 2024 betonte Härle, dass der wirtschaftliche Rückgang zu verzögerter Umsetzung öffentlicher Projekte führe. Am Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs müsse man festhalten. Er kritisierte die Absicht der Stadt Ulm, die Buslinie 12 zu reduzieren.

Auf 85 erworbenen Hektar am Weiher Richtung Donaustetten wurden 800 Bäume gepflanzt. Der seit 2019 bestehende Hochwasserschutz sei auf ein hundertjähriges Hochwasser plus Klimazuschlag ausgelegt. „Wir waren damit unserer Zeit voraus“, so Härle. Er lobte zudem die Wärmeplanung der Stadt Erbach. Bezüglich der Einrichtung von Wärmenetzen habe die Verwaltung bereits Vereinbarungen mit den Betreibern von Biogasanlagen getroffen. 2024 werde die EnBW zur Einspeisung von Photovoltaikstrom eine Erweiterung des Umspannwerks vornehmen.

Der Dellmensinger Ortsvorsteher rief die Einwohnerschaft auf, sich bei den Kommunalwahlen im Juni um einen Sitz im Ortschafts- und Gemeinderat zu bewerben, 75 Jahre Demokratie in Deutschland gelte es zu würdigen. Lob galt dem neu gegründeten Seniorenteam, der Freiwilligen Feuerwehr und den Betrieben für die Freistellung der Kameraden bei Einsätzen. Auch der Zusammenhalt in Dellmensingen sei wichtig. Bestes Beispiel hierfür sei die Ausrichtung des Dorffestes. Die Jugendgruppe im Gärtle erhielt für ihren Einsatz einen besonderen Dank.

Bürgermeister Achim Gaus stellte Karina Schröder und Christian Schaible-Schröder in traditioneller einheimischer Tracht vor. Der Neujahrsempfang reiche ins Jahr 1992 zurück, als Dellmensingen seine 900-Jahr-Feier ausrichtete. Gaus nannte Klimawandel, Energieknappheit und die gewaltsamen Machtverschiebungen in der Welt als Probleme unserer Zeit, die bei den Menschen Unsicherheiten hervorriefen. „Wenngleich es uns relativ gut geht, spüren auch wir die Veränderungen“, so Gaus.

Die personelle Situation an den Kindergärten und im Rathaus nannte der Bürgermeister als Problem in der Stadt. Angefangene Projekte könnten umgesetzt werden, für den Start neuer Projekte fehle es in sämtlichen Abteilungen an Personal. Trotz der Investition von 37 Million Euro in den Breitbandausbau seien noch nicht alle Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen. Die OEW werde in Dellmensingen bis 2028 die Grauen Flecken beseitigen. Auch der Rathauschef appellierte an die Einwohnerschaft, sich im Juni um kommunale Mandate zu bewerben.

Joachim Haas, Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Erbach, berichtete vom Dienstantritt von Uta Möhler, der Referentin für diakonische Pastoral, im Oktober. Pastoralassistent Matthias Fahrner werde nach seinem Weggang im Juli nicht ersetzt. Haas erwähnte die Entscheidung von Bischof Gebhard Fürst, Gemeinde- und Pastoralreferenten die Spende des Sakraments der Taufe zu ermöglichen. Er wies zudem auf das von jeder Seelsorgeeinheit zu erstellende Schutzkonzept hinsichtlich Missbrauchs durch kirchliche Amtsträger hin, das zeitnah vorgelegt werde.