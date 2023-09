Ein unbekannter Autofahrer soll am Mittwoch versucht haben, ein Kind im Erbacher Ortsteil Dellmensingen an sein Fahrzeug zu locken. Gegen 12.15 Uhr befand sich die Siebenjährige auf dem Nachhauseweg von der Schule. Im Bereich des Kreisverkehrs in der Ulmer Straße soll ein silberner Mercedes an dem Kind vorbeigefahren sein.

Das Auto soll angehalten und rückwärts gefahren sein. Der Fahrer des Mercedes soll daraufhin die Siebenjährige gefragt haben, ob sie mitfahren wolle. Die verneinte das und rannte weg. Der Polizeiposten Erbach ermittelt nun und sucht nach dem unbekannten Mann. Zeugen können sich telefonisch unter 07305/933959 melden. Der Unbekannte soll etwa 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein. Er hatte einen Dreitagebart, eine Glatze und trug eine Brille. Er sprach hochdeutsch.

Hinweis der Polizei

Natürlich sei es nachvollziehbar, dass Eltern und Erziehungsberechtigte beunruhigt sind, wenn Kinder erzählen, dass sie von Fremden aus Fahrzeugen heraus angesprochen wurden, heißt es aus der Pressestelle der Polizei. Eltern sollten, wenn ihr Kind berichtet, von Fremden angesprochen worden zu sein, Folgendes beachten:

— Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

— Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Notruf 110 erreichen Sie die Polizei rund um die Uhr.

— Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

— Eltern können Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

— Realitätsnahe Rollenspiele sollten aber auf jeden Fall vermieden werden, um Kinder nicht unnötig zu ängstigen.