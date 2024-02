Erbach trauert um einen engagierten Bürger: Hans Seemann ist am Montag nach längerer Krankheit im Alter von 81 Jahren gestorben - inmitten seines lokalpolitischen Schaffens. Seit fast 50 Jahren saß er im Dellmensinger Ortschaftsrat und seit mehr als 40 Jahren im Erbacher Gemeinderat, davon viele Jahre als Fraktionsvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister.

Irene Paal hat die Nachricht vom Tod Hans Seemanns tief getroffen. Noch wenige Tage zuvor hatte die Ortsvorsteherin von Ersingen mit ihrem CDU-Parteikollegen telefoniert. Trotz Krankheit sei er voller Tatendrang gewesen, habe von der bevorstehenden Entlassung aus dem Krankenhaus und der nächsten Ungarn-Reise gesprochen. „Ich habe einen echten Freund verloren. Er wird mir sehr fehlen“, sagt sie und ist überzeugt, dass er in ganz Erbach eine große Lücke hinterlassen wird.

„Er war immer für die anderen da, ohne jemals eine Bürgermedaille oder so etwas zu bekommen. Es ging ihm um das Dorf, die Gemeinde und die Menschen“, sagt Irene Paal über Hans Seemann, der 1975 erstmals für den Dellmensinger Ortschaftsrat kandidierte - obwohl er gerade erst den elterlichen Bäckereibetrieb übernommen hatte. Er wurde auf Anhieb gewählt, ebenso fünf Jahre später in den Erbacher Gemeinderat. Beides - Beruf und kommunalpolitisches Ehrenamt - erfüllte er mit Leib und Seele. Mehrere Jahre lang war Seemann stellvertretender Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender der CDU. Insgesamt 30 Jahre lang führte er den Stadtverband der Partei an.

Das war sein Antrieb

Dabei verschrieb er sich einer „Politik der kleinen Schritte“, wie er anlässlich seines 60. Geburtstags gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ erklärte. „Ich behalte gern die erreichbaren, realistischen Ziele im Auge. Was zu weit in der Ferne liegt, verdirbt einem den Spaß an der Kommunalpolitik“, sagte er damals. In Dellmensingen gestaltete Hans Seemann viele wichtige Projekte mit. „Sei es der Hochwasserschutz, die Entwicklung der Wohngebiete oder die Gewerbeansiedlungen - er hat sich für vielfältige Themen stark gemacht“, sagt Ortsvorsteher Reinhard Härle, seit mehr als 30 Jahren Seemanns Wegbegleiter.

„Aber er hat sich nicht nur für Dellmensingen, sondern für alle Teilorte eingesetzt. Hans hat immer versucht, Brücken zu schlagen“, fügt Härle an. Seemann habe für die Kommunalpolitik gelebt - bis zuletzt: „Neulich hat er mich aus dem Krankenhaus angerufen und zu einem Thema um Rat gefragt.“ Und natürlich war er auch selbst Ratgeber für viele. „Nachdem ich 1994 in den Gemeinderat gewählt wurde, hat er mich als Neuling stets unterstützt, wo es nur ging. Dafür war ich ihm sehr dankbar“, erzählt Irene Paal.

Was ihm an den Reisen wichtig war

Gerne erinnert sie sich auch an die zahlreichen Auslandsreisen, die Hans Seemann als Chef des CDU-Stadtverbands organisiert habe: „Das gemeinsame Reisen war seine große Leidenschaft. Es waren immer schöne Erlebnisse. Gefühlt waren wir fast überall in Europa. Zumindest dort, wo man mit dem Bus hingekommen ist.“ Dabei sei es ihm stets wichtig gewesen, möglichst auch das jeweilige Parlament zu besuchen, also über den politischen Tellerrand hinauszuschauen. Und Seemann saß auch im Bus voller Erbacher, der kurz nach dem Mauerfall am 3. Oktober 1990 ins sächsische Fraureuth aufbrach. Nach dem Ausflug entwickelte sich eine bis heute anhaltende Freundschaft zwischen beiden Gemeinden.

Aber auch das Kleine und nicht zuletzt die Kleinen am Ort verlor Hans Seemann, selbst kinderlos, nicht aus den Augen. So setzte er sich für einen Jugendraum in Dellmensingen ein und beteiligte sich regelmäßig mit seiner Backstube am Kinderferienprogramm der Stadt. „Die Jugend war ihm immer wichtig“, sagt Irene Paal.

Als ihn die „Schwäbische Zeitung“ zu seinem 60. Geburtstag fragte, ob er künftig vielleicht etwas mehr Zeit für Hobbys habe, antwortete Hans Seemann mit einem Lächeln: „Meine Arbeit, die Kommunalpolitik und der Spaß am Organisieren waren bis jetzt eine gute Verbindung. Lassen wir es doch dabei.“ Diesen Leitsätzen blieb er bis zum Ende seines Lebens treu.