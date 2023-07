Sehr harmonisch und mit viel Erfolg ging am Freitag und Samstag die 40. Auflage von „Live im Schlossgarten“ in Dellmensingen über die Bühne. Am Samstag durften sich rund 800 Gäste über fünf Bands freuen, die auf unterschiedliche Weise Musik live auf die Bühne gezaubert haben. Tanzen, Mitsingen und eine friedliche Zeit miteinander verbringen, so lautete das Motto, das so von Jung und Alt an zwei Abenden gelebt wurde.

„ChillOut“, der örtliche Jugendclub, richtete die beiden Tage von „Live im Schlossgarten“ aus. Das achtköpfige Organisationsteam konnte für den Aufbau auf ein rundes Dutzend Helfer zurückgreifen. So wurde in stimmungsvoller Kulisse ein mit Biergarnituren bestücktes Festivalgelände gestaltet, das durch freien Eintritt und eine barrierefreie Bühne ohne Absperrungen überzeugte. Sechs Stände sorgte für Getränken und Essen.

Schon am Freitag hatten 120 Gäste im Open Air–Kino einen Eberhoferkrimi gesehen. Viele sind nach der Vorführung noch zur Warm–Up–Party für den zweiten Festivaltag geblieben, die von DJ Selektor Tom musikalisch bestückt wurde. Am Samstag gab es nach einem Familiennachmittag mit Kinderprogramm fünf Bands. Die Band der Dellmensinger Grundschule mit Schülern der Klassen drei und vier machte mit Rock und Pop den Anfang, gefolgt von „Comet Explosion“, wo neben ehemaligen Dellmensinger Grundschülern auch Musiklehrer Markus Deufel auf der Bühne stand. Mit eingängigem Pop–Gitarrensound hat hiernach die Ulmer Formation „echobay“ die Gäste unterhalten. Die drei Jungs der Augsburger Band „Go Go Gazelle“ hatten das Dellmensinger Festival von einem früheren Auftritt her noch in bester Erinnerung. Unter dem Namen „Benzin“ standen sie einst auf der Bühne im Schlossgarten, hatten versehentlich zwei Gitarren dort vergessen, und diese am Folgetag unversehrt an erhoffter Stelle wiedergefunden. Deutschsprachiger Indie–Punkrock war geboten, und da ging es teilweise auch um engagierte Texte.

Die achtjährige Fiona hat schon in der Pause zwischen „echobay“ und „Go Go Gazelle“ gesagt, „ich freue mich, dass ich heute lange aufbleiben kann und die Bands so toll spielen“. Genüsslich verdrückte sie dabei im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ eine Rote Wurst und kündigte an, mit ihren Freundinnen noch viel Spaß zu haben. Während Fiona mit ihren Freundinnen und Freunden kurz nach Einbruch der Dunkelheit bei „Go Go Gazelle“ noch vor der Bühne tanzten, knackten die elektrische Gitarre und der elektrische Bass. Das Schlagzeug garantierte für die richtige Geschwindigkeit, und ab und an sorgte die Mundharmonika für die typische Festivalstimmung. „Friedenslieder singt man nicht alleine“, sagte Leadsänger und Gitarrist Sebastian und ergänzte, „es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass man in Europa friedlich miteinander feiern kann“. Er animierte damit das Publikum zum Mitsingen. Über das Unperfekte sangen „Go Go Gazelle“ in ihrem Lied „Schief“, das es auch auf CD gibt.

Die Feuerstellen auf dem Festivalgelände sorgten für eine schöne Optik, waren aufgrund des milden und trockenen Sommerabends aber erst zu später Stunde Anlaufpunkte für Wärmesuchende. Nachdem „Go Go Gazelle“ richtig gut eingeheizt hatten, traten nach einer Umbaupause die acht Musiker von „la mucha chacha“ auf die Bühne. Mit dem aus Dellmensingen stammenden Musiklehrer Böny B. saß ein Einheimischer am Keyboard. Südlich geprägte Musikstile wie Cumbia, Samba und Reggae ließen die Gäste kräftig das Tanzbein schwingen. Mit drei Blasinstrumenten, Percussions, Schlagzeug, Gitarre und Bass war die Freiburger Band breit aufgestellt, und konnte in spanischer und deutscher Sprache ihr Publikum voll mitnehmen. Die Formation überzeugte mit sommerlichen Beats in latino–europäischer Verpackung und mit Liedern der Liebe und Hoffnung für eine solidarische Weltgemeinschaft.

Weit nach Mitternacht bei bester Stimmung überließen die Musiker das Publikum dem bewährten Ulmer DJ T–Rex, der mit seinem Musikmix dafür sorgte, dass weiter getanzt wurde. Moderator Robert Müller aus dem Organisationsteam zeigte sich schon vor Ende der Veranstaltung mit dem Verlauf zufrieden und war zuversichtlich, dass mit Unterstützung der jugendlichen Veteranen der Jugendclub „ChillOut“ durch „Live im Schlossgarten 2023“ ein weithin sichtbares Zeichen gesetzt hat. (Friedrich Hog)