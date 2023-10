Das Team der Theologen in der Friedenskirche wächst

Die beiden Neuen haben gerade an der Theologischen Hochschule in Elstal ihre Master-Ausbildung beendet und warten nun auf die Ergebnisse. In der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde fanden sie nun ihren ersten Arbeitgeber, wo sie herzlich aufgenommen wurden. „Wir fühlen uns schon wohl hier“, erzählen sie, die an der Hochschule ein Paar wurden und vor drei Monaten heirateten. Freud und Leid sind derzeit in der Friedenskirche im Wiley eng miteinander verknüpft: Die neue Unterstützung des hauptamtlichen Pastorenehepaares Ruth und Thomas Greiner sowie der Jugenddiakonin Anna Ullrich durch die beiden Jungpastoren Fiona und Sebastian Rußkamp und andererseits die Trauer um den plötzlichen Tod ihres 55jährigen Gemeindeleiters Karsten Hartmeier vor einigen Tagen. Fiona (26) hat durch die Mutter österreichische und durch den Vater amerikanische Wurzeln, Vater und Großvater waren schon Theologen und vom Elternhaus wurde sie gut, wie sie erzählt, mental auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet. Die junge Pastorin verbrachte ein Auslandsjahr in Rumänien an einer Roma-Schule sowie in einer Kirche in Wien in der Flüchtlingsarbeit. Ehemann Sebastian (28) wuchs in Bamberg auf, er studierte zuerst Geschichte und Religion für das Lehramt, bevor er sich 2019 hinsichtlich des Berufs des Geistlichen umorientierte. Vor zwei Jahren war Sebastian schon einmal in der Friedenskirche: Bei einem siebenwöchigen Praktikum. „Da wurden die ersten Kontakte geknüpft, weil es mir hier gefiel“. Die 26 Jährige will im Bereich des Sozialen, der Musik und des Kreativen tätig werden, „ein Theaterprojekt mit Kindern in den Osterferien“, das wäre klasse, sagt Fiona. Sebastians Stärken sind im Bereich der Bildung, darum wird er Glaubenskurse anbieten, bei den Rangers und im Winterspielplatz mitmachen. „Das Thema digitale Kirche reizt mich enorm“, sagt er und denkt an neue Podcasts. Beide werden auch bei Predigten zu hören sein und in der internationalen Gemeinde ihren Dienst tun. „Das wichtigste ist es, Menschen einen gesicherten Raum in der Kirche zu geben und Gott zu begegnen“, sagt Sebastian und Fiona ergänzt: Entscheidend ist der mündige Glaube und die Begegnung mit gläubigen Menschen“.

Zitate: Fiona Rußkamp: „Ich begeistere mich für Kunst, Basteln und Musik, weil ich kreativ bin“. Sebastian Rußkamp: „Ich arbeite strukturiert und bereite gerne Cocktails für meine Gäste“.