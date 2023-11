In vier Wochen ist Oberbürgermeisterwahl in Ulm. Rund 94.000 Bürger haben dann die Wahl zwischen fünf Kandidaten. Die hat der Wahlausschuss am Dienstag bekannt gegeben, der Wahlkampf kann also jetzt so richtig starten.

Selina Ehrenfeld aus dem Reporterbüro Ulm von Schwäbische.de erklärt im Video, wer als Favorit gilt und was den Wahlkampf spannend macht.

