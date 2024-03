Das Land bestätigt Wolfssichtung bei Amstetten

Ist wieder ein Wolf durch den Alb-Donau-Kreis gezogen? Diese Frage hat vor allem Jäger in ihren Gruppen auf sozialen Netzwerken seit vergangener Woche beschäftigt. Nun bestätigt die für Wolfssichtungen zuständige Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg: „Bildaufnahmen zeigen einen Wolf im Alb-Donau-Kreis.“

Spätestens seit Donnerstag, 14. März, teilten Mitglieder von „Jägergruppen“ im Netz ein Foto und ein Video, welche beide an jenem Tag bei Amstetten beziehungsweise „bei Geislingen“ angefertigt worden sein sollen. Die beiden Dateien liegen auch der Schwäbischen Zeitung vor, jedoch war bisher der Urheber oder die Urheberin nicht zu ermitteln.

Am Freitag, 15. März, wurden diese oder ähnliche Dateien aus dem Alb-Donau-Kreis an die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA)übermittelt, heißt es in einer Mitteilung des baden-württembergischen Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft vom späten Mittwochnachmittag.

„Wolfsbeobachtungen unbedingt melden“

Demnach sei außer der Sichtung aus dem Alb-Donau-Kreis, drei Tage später ebenfalls ein Wolf aus der Gemeinde Stockach (Landkreis Konstanz) gemeldet worden. Das Ministerium schreibt: „Die Bildaufnahmen beider Sichtungen wurden von den Fachleuten der FVA ausgewertet und lassen jeweils eine Bestätigung als sicherer Wolfsnachweis (C1) zu.“

Es sei aber auf Grundlage des Bildmaterials den Fachleuten unmöglich zu sagen, um welche Exemplare es sich genau handelt. Auch seien derzeit keine Aussagen möglich zu Herkunft, Geschlecht oder Alter der Tiere.

Die Gemeinden Amstetten und Stockach liegen beide außerhalb der Fördergebiete Wolfsprävention. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Regionen seien inzwischen über den Sachverhalt informiert. Eventuelle Beobachtungen mit Verdacht auf Wolf sollten umgehend der FVA in Freiburg gemeldet werden an die E-Mailadresse [email protected].

Weitere Informationen, auch zum Herdenschutz, sowie Daten zu Wolfssichtungen im Land, gibt es auf der Internetseite des Umweltministeriums unter um.baden-wuerttemberg.de/wolf.