Ein buntes Veranstaltungsprogramm wartet am Wochenende auf Besucherinnen und Besucher in der Region. Die Bandbreite ist groß: Neben vielen Fasnetsterminen gibt es auch einen Jazzabend in Ehingen, ein Familienmusical in Biberach aber auch Kleinkunst in Blaubeuren oder ein Heavy Metal-Konzert in Ulm. Hier gibt es die Veranstaltungstipps im Überblick.

Jazzkonzert im Franziskanerkloster

Die Sängerin Laura Kipp kommt mit ihrem neuen Album „Sunset Balcony“ am Freitag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr ins Franziskanerkloster nach Ehingen.

Sängerin Laura Kipp kommt nach Ehingen. (Foto: Wolfgang Volz )

Die ergreifenden Stücke von Laura und ihrer Band bewegen sich zwischen Jazz, Pop, Folk und Chanson. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 21 Euro. Mit der SZ-Abokarte gibt es zwei Euro Ermäßigung.

Musical über das Geheimnis der Wunderlampe

Die Familienshow „Aladin - das Musical“ findet am Samstag, 27. Januar, ab 15 Uhr in der Biberacher Stadthalle statt.

Das Theater Liberi präsentiert den Besucherinnen und Besucher die bekannte Geschichte um das Geheimnis der Wunderlampe nach eigenen Angaben „in einer temporeichen und modernen Version“ samt Lichteffekten, eindrucksvoller Musik und Choreografien. Karten gibt es ab 20 Euro.

Mit „Aladin - das Musical“ tritt das Theater Liberi in der Biberacher Stadthalle auf. (Foto: Theater Liberi )

Southern-Rock in Daugendorf

Die Southern-Road-Rock-Band „Rebel Guns“ kommt auf ihrer „Rockin’ Rebel Roadshow 2024“ am Samstag, 27. Januar, in den Gasthof Engel in Riedlingen-Daugendorf. Die Gäste erwartet dort handgemachte Rockmusik. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Southern-Road-Rock-Band „Rebel Guns“ kommt nach Riedlingen-Daugendorf. (Foto: Tobias Vogel )

Kleinkunst mit Mamfred und Wunderle

Im „Zum fröhlichen Nix“ in Blaubeuren treten am Samstag, 27. Januar, „Die Spätzünder“ auf.

Die Urgesteine der schwäbischen Unterhaltungskunst, Didi von Au und Gerald Ettwein, präsentieren als Mamfred und Wunderle ab 20 Uhr Kleinkunst und Comedy mit Musik. Der Eintritt kostet 15 Euro.

„Die Spätzünder“ sind in Blaubeuren zu Gast. (Foto: PR )

Im Laupheimer Kulturhaus wird’s „Soulful“

Am Freitag, 26. Januar, kommt „Patrick Wielands Gästeliste“ ins Laupheimer Kulturhaus. Dort musiziert der Ulmer gemeinsam mit der aus Berlin stammenden Sängerin Esther Cowens, dem Stuttgarter Pianisten Martin Meixner, Martin Stumpf aus Berlin am Bass und dem renommierten Schlagzeuger Matteo Scrimali.

Laut Veranstalter wird der Abend „Vibey, Soulful mit einem Schuss PsychoDiscoKugelBlues“. Los geht es um 20 Uhr, ein Ticket kostet 16 Euro.

Auf der „Gästeliste“ von Patrick Wieland stehen am 26. Januar Esther Cowens, Martin Meixner, Martin Stumpf und Matteo Scrimali. (Foto: Martin WIeland )

Emil Bulls bringen Metal nach Ulm

Die Emil Bulls kommen auf ihrer „Love Will Fix It Tour“ am Samstag, 27. Januar ins Roxy nach Ulm. In der Werkhalle präsentiert die Metal-Band ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) sowohl ihre neuesten Songs, als auch Klassiker. Karten kosten im Vorverkauf 38,20 Euro.

Die Emil Bulls treten im Roxy in Ulm auf. (Foto: Daniel Drescher )

Viele Fasnetstermine am Wochenende

Vom 26. bis 28. Januar veranstaltet die Ertinger Gloggasägerzunft ihr Jubiläums- und Gabeltreffen zum 60-jährigen Bestehen der Zunft. Am Samstag, 27. Januar, findet ab 20 Uhr der Jubiläumsball statt. Höhepunkt des Wochenendes ist der Umzug am Sonntag, 28. Januar, ab 13.30 Uhr.

Am Samstag, 27. Januar, beginnt um 14 Uhr in Ellwangen (Rot) der 11. Ellwanger Umzug. Die Tannheimer Narren feiern am Samstag ab 14 Uhr ihren Jubiläums-Narrensprung. In Uttenweiler findet am Samstag ab 19 Uhr das Narrenbaumstellen im Schlosshof mit anschließendem Zunftball in der Festhalle statt. Ebenfalls ist am Samstag in Achstetten-Stetten etwas geboten: Die Narrenzunft veranstaltet eine Dorfrallye mit Narrenbaumstellen und anschließender Party im Narrenschuppen. Beginn ist um 15 Uhr.

Die Laupheimer Dürnach-Hexen laden am Samstag, 27. Januar, zur Kinderfasnet ein, los geht es um 13 Uhr in der Herrenmahdhalle. Am Sonntag, 28. Januar, toben sie dann ab 13.30 Uhr am ADR-Umzug durch die Innenstadt. In Schemmerhofen ist für Sonntag, 28. Januar, ab 14 Uhr ein Narrensprung mit anschließender Party rund um den Dorfplatz geplant.