Bei der inspirierenden Veranstaltung in der Lindenhalle kamen die rund 60 Besucher voll auf ihre Kosten.

Der vom Verein FAIR:TRAUEN organisierte Abend zum Thema „Das Geheimnis von Wohlstand“, brachte die Teilnehmer zum nachdenken. Bevor Ronny Wagner mit seinen spannenden Ausführungen begeisterte, stellte Uwe Wallberg seinen Verein FAIR:TRAUEN vor. Dieser hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen bei finanziellen Fragen zu unterstützen. Ein wichtiges Anliegen ist hierbei die finanzielle Bildung von Kindern und Jugendlichen. Passend hierzu wurde Ronny Wagner als Sprecher eingeladen. Als Gründer „Der Schule des Geldes“ und Buchautor, setzt er sich seit vielen Jahren für finanzielle Bildung für Kinder ein. Auch für die Region Alb Donau sind Projekte in Planung. Im Anschluss wurden Fragen der Zuhörer beantwortet und Bücher signiert. Man spürte wie wichtig Informationen in diesen Bereichen sind. Die Unsicherheit vieler trat zum Vorschein. Weitere kostenlosen Veranstaltungen sind in Planung! Infos finden sie unter: www.fairtrauen-verein.de. Gefördert wurde der Abend von: Bäckerei Binder, Edel Weine & Hanselmann Events, herzlichen Dank für dieses gelungene Event! Bitte mehr davon!