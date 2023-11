Daniel Kneissle wurde als 2. Vorsitzender gewählt

Bei der diesjährigen Hauptversammlung konnte der 1. Vorsitzende, Rudi Niederer, wieder viele fördernde Mitglieder begrüßen. Nachdem die letzte Hauptversammlung noch ganz im Zeichen von Corona stand, konnte man dieses Jahr schon wieder von einer positiven Entwicklung im Verein berichten.

Im Berichtszeitraum, 2021 und 2022, konnte bereits eingeschränkt das traditionelle Starkbierfest durchgeführt werden. Dieses Jahr erfreulicherweise wieder im vollen Umfang. Auch sieht man an der Ausbildungs- und Instrumentenförderung, dass der musikalische Betrieb wieder volle Fahrt aufgenommen hat.

Ebenfalls konnte 2022 wieder die traditionelle Fahrt auf den Cannstatter Wasen angeboten werden, was von den Musikern sehr gut angenommen wurde und das kameradschaftliche Miteinander gefördert hat.

In dem allgemeinen Aufschwung wurden erfreulicherweise auch etliche neue Mitglieder gewonnen, was vor allem für die Verjüngung des Vereins wichtig ist. So konnten von den Kassiererinnen, Carmen Knapp und Susanne Keller, ein positiver Kassenbericht vermeldet werden. Eine ordentliche Kassenführung bescheinigten die Kassenprüfer, Kerstin Keller und Uwe Grimm.

Wie bei den letzten Hauptversammlung hat der Vorsitzende des Musikvereins, Heiko Dolpp, die Entlastung der Vorstandschaft durchgeführt. Er bedankte sich für die Unterstützung des Fördervereins und die unkomplizierte Zusammenarbeit beider Vereine.

Auch die anstehenden Neuwahlen wurden von Heiko Dolpp als Wahlleiter durchgeführt. In diesem Jahr galt es, das Amt des 2. Vorsitzenden neu zu besetzten. Der bisherige Amtsinhaber, Karl-Georg Haas, hat sich nach 10 Jahren verabschiedet. Niederer bedankte sich mit einem kleinen Präsent für die langjährige Treue zum Verein. Die Wahl der alten und neuen Funktionäre ergab anschließend folgende Besetzung: 1. Vorsitzender Rudi Niederer, 2. Vorsitzender Daniel Kneissle, Kassierer Carmen Knapp, Schriftführer Josef Renz, Beisitzer Josef Dolpp, Kassenprüfer Kerstin Keller und Uwe Grimm. Am Ende bedankte sich Niederer nochmal bei allen aktiven und fördernden Mitgliedern für ihre Treue und Unterstützung der Blasmusik in Öpfingen. Die Versammlung wurde zeitig beendet, sodass man anschließend mit dem Ausstands-Vesper von Karl-Georg Haas den Abend in angenehmer Atmosphäre ausklingen lassen konnte.