Meine Heimat

Dämonen nehmen neue Mitglieder auf

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Die Dämonengruppe Ehingen hat im Rahmen ihrer Dämonentaufe am Wochenende 15 neue Dämonen aufgenommen. Die Taufe fand im Saal der Rose in Berg statt, rund 170 Dämonen kamen, um die neuen Mitglieder in der Gruppe zu begrüßen.