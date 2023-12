Wiebke Fischer als Vorsitzende des Vereins „Besinnungsweg Ehinger Alb“ bestätigt

Der Förderverein „Besinnungsweg Ehinger Alb im Biosphärengebiet“ hat in seiner Mitgliederversammlung in Dächingen auf das vergangene Vereinsjahr zurückgeblickt. Dabei wurde die bisherige Vorsitzende Wiebke Fischer in ihrem Amt bestätigt.

In ihrem Tätigkeitsbericht gab Wiebke Fischer eine kurze Zusammenfassung der Vereinsarbeit: Wie bisher pflegten Arbeitsgruppen in Altsteußlingen, Dächingen, Granheim, Erbstetten, Frankenhofen und Mundingen den Besinnungsweg und die zu ihm gehörenden Themenwege der einzelnen Orte. Der Verein fördert diese Arbeiten und wird dabei von der Stadt Ehingen unterstützt. Eine Broschüre, eine Wanderkarte und die Flyer zum Besinnungsweg und den Themenwegen werben um den Besuch in der Biosphäre Ehinger Alb und haben erfreuliche Besucherzahlen gebracht.

Im vergangenen Jahr beteiligte sich der Verein unter anderem an der zwölften Biosphärenwoche ebenso wie am Jubiläum „50 Jahre Eingemeindung der Albdörfer“.

Alle drei Jahre ist die Neu-Zertifizierung des Wegs notwendig. Die Vorarbeiten dazu sind abgeschlossen. Das Zertifikat des Deutschen Wanderverbands wird auf der CMT 2024 in Stuttgart verliehen.

Die Vorsitzende bedankte sich bei allen fleißigen Mitmachern in den Orten und im Verein. Bei der anstehenden Wahl wurde die bisherige Vorsitzende Wiebke Fischer wiedergewählt..

Der Verein hat jetzt 49 Mitglieder. Neue Mitglieder sind willkommen Nähere Infos gibt es online auf www.besinnungsweg-ehinger-alb.de.