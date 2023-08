Die Pfarr– und Wallfahrtsgemeinde Dächingen lädt vom 15. bis 17. September zum Wallfahrts–Triduum nach Dächingen ein. Das Thema der Wallfahrtstage ist „Maria, Mutter des Erlösers und Zeichen der Hoffnung“.

Die Wallfahrtstage in Dächingen beginnen mit dem Jugendgottesdienst am Freitag, 15. September, um 19 Uhr in der Pfarr– und Wallfahrtskirche Dächingen. Am Samstagabend, 16. September, wird es um 19.30 Uhr eine Prozession zur Riedkapelle geben. Vor der Riedkapelle findet eine kurze Andacht mit Pfarrer Otto Glöckler und dem katholischen Kirchenchor Dächingen statt. Im Anschluss beginnt die Lichterprozession ins Dorf und endet vor dem geöffneten Hauptportal der Pfarrkirche in Dächingen. Bei Regenwetter findet die Andacht in der Pfarrkirche statt.

Am Sonntag, 17. September, zelebriert um 10 Uhr Weihbischof Johannes Kreidler das Pontifikalamt und hält die Festpredigt. Bei diesem Gottesdienst werden die Erstkommunionkinder in die Siebenschmerzenbruderschaft aufgenommen. Das Wallfahrts–Triduum endet mit der Marienfeier um 14 Uhr in der Pfarr– und Wallfahrtskirche in Dächingen. Bei der Marienfeier werden auch die Wallfahrtsgegenstände gesegnet. Bei Regenwetter finden die Gottesdienste in der Kirche statt.