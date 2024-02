Rekordverdächtiges Frühlingfest

Zu Hauptversammlung des Musikvereins Dächingen am Freitag, 23. Februar, wurden die 125 anwesenden Mitglieder und Interessierten zuerst von den Blockflötenkindern und anschließend von der Jugendkapelle musikalisch begrüßt, bevor der erste Vorsitzende Armin Huber das Wort übernahm.

In seinem anschließenden Bericht sprach er davon, dass im Jahr 2023 das normale Leben endgültig wieder zurückgekehrt sei. Er erwähnte das Frühlingsfest, dass die Erfolge der Jahre zuvor noch übertroffen hat. Er sprach davon, dass derzeit viel am Innenausbau des MVD-Schuppens gearbeitet werde; aber auch der Außenbereich Gestalt annehme. Das Paradekonzert auf dem Dächinger Dorfplatz mit anschließendem Kameradschaftstag sowie das Weihnachtskonzert waren die musikalischen Höhepunkte des Jahres.

Er bedankte er sich bei Dirigent Hans-Gerd Burr. Lob und Dank gab es auch für Alexander Springer und seine Jugendkapelle die sich immer positiv präsentieren. Außerdem ein Dank an alle Ausbilder, für die Arbeit mit der Jugend, und dem Vize-Dirigenten Stefan Enderle. Zum Schluss seiner Ausführungen gab er noch einen Überblick über die Mitgliederzahlen. So besteht der Verein derzeit aus 295 Mitgliedern, davon sind 137 aktiv, 140 fördernd und 18 Ehrenmitglieder. Von den 137 Aktiven sind 80 männlich und 57 weiblich, das Durchschnittsalter liegt bei 32 Jahren.

Kassiererin Michaela Schrode berichtete, dass das Jahr 2023 finanziell sehr erfolgreich war. Dem Gegenüber stehen aber auch viele Ausgaben für Instrumente, den MVD-Schuppen und den Festbetrieb.

Dirigent Hans-Gerd Burr eröffnete seinen Bericht mit den Worten das er das Jahr 2023 durchweg positiv sehe. Beim Wertungsspiel in Westerheim konnte ein sehr guter Erfolg erspielte werden, den man beim diesjährigen Kreismusikfest in Seißen noch ausbauen wolle.

Die Jugendsprecher Tanja Majer und Michael Huber berichteten über die Aktivitäten der Musikerjugend. Der erste Auftritt fand an am Frühlingsfest statt und etliche weitere folgten. Neun Jungmusikanten legten im vergangenen Jahr erfolgreich ihre D1 Prüfung ab. Zwei junge Musikerinnen nahmen erfolgreich am D2 Lehrgang in Untermarchtal teil.

Nach den Berichten wurden fleißige Probenbesucher ausgezeichnet und erhielten einen Gutschein. Anton Schlecker fehlte bei keiner der Proben der Gesamtkapelle. Nur einmal fehlten Alexander Huber, Armin Huber, Christoph Huber, Franz Klöble, Roland Schrode und Simone Schrode.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft standen turnusgemäße Wahlen an. Der zweite Vorsitzende Achim Scheffold wurde von der Musikkapelle in einer der letzten Proben einstimmig in sein Amt wiedergewählt. Die Versammlung musste die Wahl lediglich bestätigen. Der aktive Beisitzer Franz Klöble wurde von der Versammlung für drei weitere Jahre wiedergewählt. Der passive Beisitzer Bernd Sütel gab sein Amt ab. Matthias Stiehle stellte sich zur Wahl und wurde von der Versammlung als passiver Beisitzer gewählt. Auch bei den Jugendsprechern standen Wahlen an. Die erste Jugendsprecherin Tanja Majer gab ihr Amt ab. Auf ihren Posten wurde Michael Huber gewählt, der bis dahin den Posten des Stellvertreters innehatte. Lea Huber rückte als stellvertretende Jugendsprecherin nach. Beide wurden von der Jugendkapelle gewählt und mussten von der Versammlung nur noch bestätigt werden.

Zum Ende der der Versammlung verkündete der erste Vorsitzende noch, dass man sich bei der Versammlung des Kreisverbandes, für die Durchführung des Kreismusikfestes 2028 bewerben werde. 2028 wird der Verein 100 Jahre alt und so ein Jubiläum müsse groß gefeiert werden.