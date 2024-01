Pünktlich zum Jahreswechsel hat in Köhlers Krone in Dächingen ein Generationenwechsel stattgefunden. Michael und Liane Köhler übernehmen das traditionsreiche Gasthaus auf der Ehinger Alb und führen den Betrieb somit in vierter Generation fort. Alfons und Monika Köhler werden aber weiterhin mitarbeiten.

„Wir treten das Familienerbe nun in vierter Generation an“, sagt Michael Köhler glücklich. Der 31-Jährige führt seit dem 1. Januar nun zusammen mit seiner ebenfalls 31-jährigen Frau Liane die Köhlers Krone in Dächingen, samt den zugehörigen zehn Apartments, dem Biosphärenladen und dem Backhaus. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich der Gastronomiebetrieb im Herzen des Biosphärengebiets mächtig weiterentwickelt.

Ich werde mich hauptsächlich um den Service und die Administration kümmern. Liane Köhler

Michaels Opa hatte in der Krone noch die Dächinger Postfiliale, war Landwirt und Gastronom zugleich, Michaels Oma führte damals die Postkasse. Im Laufe der Zeit haben Alfons Köhler und seine Frau Monika die Landwirtschaft beendet und aus der im Jahre 1974 neu gebauten Krone einen Gastronomiebetrieb gemacht, der zu den besten der Schwäbischen Alb gehört.

Die vierte Generation

Nun kommt also mit Michael und Liane Köhler die vierte Generation ans Ruder des Traditionsbetriebs. Liane Köhler stammt aus Böttingen, hat bis Dezember zehn Jahre lang bei einer Krankenkasse gearbeitet. „Nach langem Überlegen haben ich nun meinen Job aufgegeben, um voll und ganz in die Gastronomie einzusteigen. Ich werde mich hauptsächlich um den Service und die Administration kümmern“, erklärt Liane Köhler, die seit Juni vergangenen Jahres mit Michael Köhler verheiratet ist.

Es war ein großer Schritt, von einem sicheren Beruf in die Selbstständigkeit zu gehen. Liane Köhler

Bereits seit fünf Jahren hat Liane Köhler im Service der Krone mitgearbeitet und konnte so bereits viele wertvolle Erfahrungen sammeln, die sie nun als Chefin einsetzen kann. „Die Arbeit in der Gastro hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Ich habe einfach gerne Kontakt zu Menschen und den habe ich in der Krone auf jeden Fall“, sagt Liane Köhler.

Für die 31-Jährige war dann aber auch klar, dass ein Betrieb wie Köhlers Krone nicht alleine von ihrem Mann Michael geführt werden kann. „Es war ein großer Schritt, von einem sicheren Beruf in die Selbstständigkeit zu gehen. Wir haben uns aber gemeinsam für diesen Weg entschieden und sind froh, dass wir hier in der Krone eine funktionierende Familie um uns haben“, betont Liane Köhler.

Abi in Ehingen

Ihr Mann Michael, der neue Kronen-Wirt, tritt somit in die Fußstapfen seines Vaters und Opas. „Ich bin meiner Frau sehr dankbar, dass sie ihren Job aufgegeben hat. Sie hat somit auch ein Stück ihrer Vergangenheit aufgegeben“, sagt Michael Köhler, der nach dem Abi im Jahr 2011 am Ehinger Johann-Vanotti-Gymnasium im Hotel am Schlossgarten in Stuttgart Hotelfachmann gelernt hat.

Danach kam von 2014 bis 2017 ein BWL-Studium in Mannheim dazu und bis vor kurzem war Michael Köhler bei der Dehoga angestellt. „Als Betriebsberater für Gaststätten und Hotels habe ich in den sieben Jahren viel gesehen. Meine Schwerpunkte waren Digitalisierung und Existenzgründung, was mir nun absolut zugutekommt“, erklärt Michael Köhler seinen Werdegang.

Turbulente Zeiten

Nun also übernimmt er mit seiner Frau zusammen die Verantwortung für die Krone in Dächingen - und das in für die Gastrobranche durchaus turbulenten Zeiten. Neben Problemen, Personal zu finden, sieht sich die Gastrobranche seit 1. Januar auch mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer von sieben auf wieder 19 Prozent konfrontiert. „Das ist politisch der falsche Weg. Klar waren wir bereits bei 19 Prozent, im europäischen Vergleich sind wir hier in Deutschland aber viel zu hoch. Jetzt ist es aber so und damit müssen wir leben“, betont der neue Kronen-Wirt und sagt: „Ich gehe aber davon aus, dass unsere Gäste auch bereit sind, diese Erhöhung zu bezahlen. Denn sie bekommen dafür auch eine hohe Qualität.“

Oft sind es Gruppen oder Familien, die sich bei uns einmieten. Michael Köhler

Die Gäste der Krone, das sind zum einen Menschen aus der Region Ulm, dem Alb-Donau-Kreis, dem Kreis Biberach und der Münsinger Ecke, aber auch Touristen, die vor allem in den Frühlings- und Sommermonaten die Krone besuchen und dort auch übernachten. „Oft sind es Gruppen oder Familien, die sich bei uns einmieten“, sagt Köhler. Darunter sind Wanderer, Radtouristen und Motorradfahrer, aber auch Touristen, die zwischen drei und sieben Tage in Dächingen übernachten.

„Die Alb-Card ist dabei ein Riesen-Thema. Damit gibt es kostenlosen Eintritt in viele Höhlen und Schlösser oder in die Therme. Zudem gibt es auch kostenlose E-Bikes damit“, erklärt der Gastronom, der natürlich auf die Alb und Biosphäre setzt. In den zehn Apartments der Krone haben zwei bis sechs Personen pro Apartment Platz.

Vater bleibt Koch

Große Veränderungen werden die neuen Kronen-Wirtsleute aktuell nicht machen. „Wir arbeiten seit vielen Jahren bereits gemeinsam an der Entwicklung mit. Wir sind froh, dass wir gerade keine Personalprobleme haben“, sagt Michael Köhler. Sein Vater Alfons wird weiterhin als Koch tätig sein, mit ihm sind vier Köche am Herd der Krone. Insgesamt arbeiten in Dächingen 15 Festangestellte und 40 Aushilfen in der Krone - darunter auch Michaels Schwester Alexandra.

Ich gebe beiden nur einen Rat: Sie sollen privat über andere Dinge als das Geschäft sprechen. Alfons Köhler

Ihrem Hobby, der Blasmusik, wollen Michael und Liane Köhler aber weiterhin treu bleiben. Michael spielt Posaune beim Musikverein Dächingen und ist einer der Macher der „Ehgnerländer“, Liane spielt Klarinette bei der Musikkapelle Böttingen. „Dienstagabend haben wir Probe. Da wollen wir auch hin“, sagen die beiden Wirtsleute, die sich nun auf eine gemeinsame Zukunft auf der Ehinger Alb freuen.

Und das macht Alfons Köhler stolz: „Das ist doch eine super Situation. Wir haben jetzt zwei Zweier-Teams“, sagt Alfons Köhler, der als Dächinger Ortsvorsteher und Ehinger Stadtrat sowie als Geschäftsführer der Meistervereinigung noch nie „Langeweile“ hatte. „Ich gebe beiden nur einen Rat: Sie sollen privat über andere Dinge als das Geschäft sprechen.“