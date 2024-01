Großer Andrang bei Veranstaltung mit Manuel Hagel

Unter der Überschrift „Mut, Tempo, Taten - die Zukunftsagenda fürs Land“, hat sich der CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Landtag Manuel Hagel dreieinhalb Stunden Zeit genommen, um vor und im Gasthaus Krone in Dächingen seinen Standpunkt in zahlreichen Fragen darzulegen und zu begründen. Da rund 50 Traktoren die Zufahrt blockiert haben, steuerte Manuel Hagel seinerseits einen mächtigen grünen Traktor vor die Krone.

Schon ab 18 Uhr haben sich Landwirte mit ihren blinkenden Traktoren vor dem Gasthaus Krone in Dächingen positioniert, 90 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Rund 150 Personen und 50 Traktoren standen auf der Straße. Nach einem anstrengenden Tag in Stuttgart mit einer Fraktionssitzung und einem großen Bauernprotest überraschte Manuel Hagel die Landwirte, indem er seinerseits mit einem Traktor vorfuhr, der ihm vom Ehinger CDU-Vize Peter Baier überlassen wurde. Der 37-jährige Dächinger Landwirt Fabian Auerswald begrüßte den Politiker mit den Worten, „wir sind Landwirte, Mittelstand, Handwerker und sind aktuell und waren in der Vergangenheit nicht zufrieden mit den Rahmenbedingungen seitens der Politik“. Auerswald übergab an Hagel die zehn Punkte des LSV, die er auch verlas. Seine abschließende Forderung an die Politik lautete: „Wir wollen in Zukunft Lebensmittel regional und nachhaltig produzieren und zu fairen Marktbedingungen verkaufen.“

Den sich spontan vor der Krone versammelnden Landwirten rief Manuel Hagel zu, dass die geplante Streichung des Steuervorteils bei Agrardiesel das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Er räumte ein, dass die Politik der Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte insgesamt für die jetzige Situation verantwortlich ist. „Die Kürzungen müssen vom Tisch, dann müssen wir miteinander sprechen“, lautete die Aussage von Hagel. Er wurde konkret, als er die Lebensmittelindustrie in die Pflicht nahm, keine Almosen zu verteilen. Vielmehr sollen Preise gezahlt werden, damit die Erzeuger von ihrer Arbeit leben können. Es sei erstaunlich, dass vier Lebensmittelkonzerne sich in Deutschland den Markt aufteilten, und deren Betreiber innerhalb einer Generation zu den reichsten Menschen im Land geworden seien.

CO2-Abgabe, LKW-Maut und Mindestlohn hätten die Preise für Lebensmittel aus deutscher Produktion erhöht. Weitere Abgaben dürften nicht folgen, um die Verbraucher nicht weiter zum Kauf billiger Auslandsware zu animieren. „Wenn Pestizide, Fungizide und Herbizide in Frankreich erlaubt sind, in Deutschland aber verboten, sind das ungleiche Voraussetzungen. Entweder müssen die Standards in Frankreich angehoben, oder in Deutschland gesenkt werden. Sie müssen jedenfalls gleich sein“, fasste Hagel zusammen. Im Hinblick auf die Fehlentwicklungen in der Landwirtschaft sagte Hagel: „Ich nehme meinen eigenen Club nicht aus.“ Er schloss mit den Worten: „Danke, dass Ihr Euch abschottet vor rechten Tendenzen.“ Auf die Frage einer Frau, wie es konkret weitergehen solle, ergänzte Hagel: „Wir schließen uns im Bundesrat einem Antrag Bayerns zum Bürokratieabbau an.“

Im vollbesetzten Saal der Krone warteten weitere rund 150 meist männliche Gäste auf Manuel Hagel. Andreas Biesinger, Vorsitzender der CDU-Ortsgruppe Ehingen-Alb-Kirchen, übernahm die Begrüßung und gratulierte Manuel Hagel mit einem Plüschfuchs zum dritten Sohn.

Hagel stellte seine Zukunftsagenda fürs Land vor. Der größere Teil des Abends gehörte Fragen und Diskussionen, moderiert von Ortsvorsteher Alfons Köhler. Hagel stellte klar, dass für ihn Landwirte in die Mitte der Gesellschaft gehören. Nachdem die CDU fast immer im Bund den Landwirtschaftsminister gestellt hat, ging es Hagel darum, nicht zu fragen, wer schuld sei. Vielmehr müssten jetzt im Sinne der Landwirte Kompromisse gefunden werden. Das sei Aufgabe der Ampelregierung.

Bezüglich Tierwohl vertrat Hagel die Auffassung, Landwirte hätten kein Interesse, Tiere zu quälen. Das Aufdecken von Missständen in Einzelfällen nannte er Hausfriedensbruch. Auch hätten Landwirte kein Interesse, das Grundwasser zu vergiften. Vielmehr hätten sie über Generationen die Betriebe übernommen und wollten diese auch an ihre Nachkommen weiterreichen. Man solle gemeinsam mit den Landwirten die Biodiversität erhalten, nicht die Landwirte auf die Anklagebank setzen. „Die heutigen Landwirte sind die am besten ausgebildeten aller Zeiten“, so Hagel. Man müsse ihnen nicht erklären, wie sie ihren Betrieb zu führen haben, die EU würde ihnen jedoch viele Regelungen überstülpen. Erneut forderte er europäische Wettbewerbsgleichheit. Die soziale Marktwirtschaft müsse die Lebensmittelkonzerne zwingen, an die Erzeuger auskömmliche Preise zu bezahlen. Hagel forderte einen nationalen Agrargipfel der Parteien der Mitte und der Spitzenverbände der Landwirtschaft, um Planungssicherheit und Stabilität für die Erzeuger zu schaffen. Er räumte ein, dass die Landwirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte, „Wachsen oder Weichen“, zum Weichen vieler Betriebe geführt hat.

Ein wichtiges Anliegen war Manuel Hagel, der AfD zu zeigen, dass sie nicht die Mehrheit der Bevölkerung vertritt, es sei gut, gegen rechts zu demonstrieren. Die Haltung zur Migration habe allerdings nichts mit rechts oder links zu tun, sondern sei für das Land zu einem Problem geworden: „Wir brauchen Migration in den Arbeitsmarkt, nicht in Sozialsysteme.“ Man müsse Sozialleistungen in Form einer Geldkarte erbringen. Um Verfolgten Schutz zu gewähren und die Bereitschaft zur Aufnahme derer zu erhalten, müsse das individuelle Grundrecht auf Asyl abgeschafft und Migration dadurch begrenzt werden. Ins Grundgesetz sei das Recht auf Asyl unter dem Eindruck der Verbrechen der Nazis aufgenommen worden. Wenn man aber alle Berechtigten aufnehmen wollte, wären dies viele Millionen, was nicht leistbar sei. Das Treffen am Wannsee nannte Hagel ein Treffen rechter Spinner, die von Remigration, also Deportation gesprochen hätten. Dabei seien die Menschen, die seit der 1960-er Jahre zu uns gekommen sind, Teil der Gesellschaft. Neben den Rechten müssten auch jene bekämpft werden, die mit den Farben des Kalifats demonstrieren: „In Deutschland macht das Parlament die Gesetze, nicht der Prophet und nicht die Scharia. Das muss auch so bleiben.“ Damit die Gesellschaft nicht zerbricht, müssten Brücken gebaut werden. Das Aufteilen in gut und schlecht führe nicht weiter. Nicht mit Pessimismus, sondern mit Zuversicht seien die Probleme zu lösen.

In der ausführlichen Diskussionsrunde bat Hanns Roggenkamp, stellvertretender Vorsitzender des Bauernverbands Ulm-Ehingen, Taten folgen zu lassen, damit alle Produkte, die in unseren Regalen landen, unseren Standards entsprechen. Viktor Terpeluk mahnte an: „Wir dürfen nicht die Augen verschließen vor den dramatischen Klimaveränderungen.“