Ein Wasserspielplatz im Einklang mit der Natur

Schüler der Staatsschule Gartenbau Hohenheim haben mit Kollegen aus dem Erasmusprojekt ihre Ideen zum Wasserspielplatz entwickelt und sie jetzt im Kindergarten Albstrolche in Dächingen vorgestellt. Am Waldrand am Rotenberg gelegen, soll der Bach dort in einen naturnahen Spielplatz mit viel Wasser integriert werden. Drei Gruppen haben dazu ihre Ideen vorgestellt.

Ein kurzer Fußweg vom Ortskern dahin soll Kindern bis zu zwölf Jahren Spiel und Abenteuer ermöglichen. Ein Klettergerüst aus Naturmaterial, die Erweiterung vom Bachlauf, einen Strandbereich mit Sitzplätzen für die Eltern, einen Barfußpfad mit Verbindung zum Wasser hat sich die eine Gruppe vorgestellt. Bestehende Bäume sollen bleiben, neue zur Beschattung dazukommen.

Wasser soll das zentrale Element des Spielplatzes sein und zum gemeinsamen Lernen anregen. Tipis bilden einen Rückzugsort. Eine Erdaufschüttung mit Wasserpumpe bildet eine Einheit mit der Wasserfläche. Abweichend von anderen Spielplätzen soll es nach den Plänen der Gruppe keine der üblichen Spielgeräte wie Schaukeln geben.

Marcel Zürn, Luca Böcherer und Christopher Meiz sind Gartentechniker, sie stellten als zweite Gruppe ihre Pläne naturnah am Waldrand umsetzbar vor. Der Spielplatz muss ihrer Meinung nach pflegeleicht vom Material her sein, offen gestaltet werden, Rückzug– und Ruhemöglichkeiten bieten, das spielerische Lernen sowie die motorischen Fähigkeiten fördern und sicher sein. Stämme wollen sie variabel anordnen, sie sollen sich ins Landschaftsbild einfügen. Eine Wasserspirale nach Archimedes lädt zum Wasserplanschen ein, die warme Quelle wird in den Spielplatz mit einbezogen.

Es gibt einen Ruhereich mit Hängematten. Ein Märchenbereich mit einem Hexenhäuschen ist für Rollenspiele gedacht, die vorhandene grüne Wiese zum Toben. Rohrtelefone sollen zur Kommunikation anregen. „Die Elemente sind eigenständig und können auch nach und nach angelegt werden“, sagen sie. Die Gartenbaustudenten denken, dass die Anlage und Pflege des Spielplatzes von den Eltern der Kindergartenkinder mehrerer Generationen angelegt werden könnten.

Die dritte Gruppe mit Benjamin Sauff, Natalie Kinast und Ruben Dörrer wünschte sich einen Wassererlebnisspielplatz mit Barfußlehrpfad und Erholungsbereich, einen Abenteuerspielplatz mit dem Element Wasser in einem umgestalteten Bachbett. Heimische Hölzer sollen naturnah verarbeitet werden, ein Pavillon mit Dachbegrünung soll Ruhe bieten. Der Picknicktisch ist dagegen als Begegnungsort gedacht.

Für Kinder zum Manschen ein Wassertisch, eine Hängebrücke zum Überqueren des Baches. Kreativ angeordnete Balancierbalken gehören zum Plan dieser Gruppe, ebenso ein dem Biber nachgebauter Bau aus Holz zum Verstecken sowie Trittsteine im Wasser. Nur diese Gruppe wünscht sich eine Nestschaukel.

Ortsvorsteher Alfons Köhler erinnerte, dass erst der Naturerlebniswald vor einigen Jahren ins pädagogische Konzept aufgenommen wurde und damals die Idee zu einem Wasserspielplatz entstanden ist. „Wir haben drei tolle Entwürfe gesehen, das könnte der Auftakt zu einer Realisierung sein. Man kann sie als Grundlage nehmen und für Kindergärten weiterentwickeln. Sie sind der Input für gemeinsames Handeln.“