CVJM Laichingen fährt zur GROW Conference

Fast 270 Jugendliche sind am Samstag, 2. März, nach Waiblingen zur GROW Conference des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW) gepilgert. Der CVJM Laichingen war mit einer Gruppe von 15 Personen dabei. Nach einer längeren Anreise mit den Öffentlichen erwartete die Gruppe ein imposanter Auftakt mit einer Tanzgruppe auf der Bühne. Die Worship-Band „Wakelife“ lud ein, mitzusingen und Gott zu loben. Ein freshes Moderatoren-Team leitete durchs Programm. Bei GROW sollen junge Christen Gemeinschaft untereinander und mit Gott erleben. Daher gab es viel Spaß auf der Action-Wiese beim Bubble-Soccer, Trampolinspringen und Riesen-Jenga. Außerdem konnte man sich die Haare für einen guten Zweck schneiden lassen. Pro geschnittenem Zentimeter wurde die Pflanzung von Bäumen finanziert, als Bild für Wachstum. Für die Teenager ging es jedoch mehr um das Wachsen der eigenen Beziehung zu Gott. Was das bedeutet wurde in der Abschluss-Session mit einem eindrucksvollen Theater und mitreißender Predigt deutlich. Abgerundet wurde GROW durch ein Konzert des jungen Rappers Copain aus dem Remstal. Erfüllt durch tolle Begegnungen mit Menschen und Gott trat die Laichinger Gruppe die Rückreise mit S-Bahn, Zug und Bus an. Fast wäre die Gruppe auf halbe Strecke gestrandet, denn der Schienenersatzverkehr legte unangekündigt eine Pause ein. Mit einer Stunde Verspätung ist dann aber doch jeder gut nach Hause gekommen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.