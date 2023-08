Chor „fEinklang“ vom Liederkranz Kirchen in der Sommerpause

Selbst in der probenfreien Zeit im August konnten es die Sängerinnen und Sänger des Chors nicht lassen und haben sich am 18. August zum gemeinsamen Singen und Zusammensein getroffen. Trotz Sommerferien und Urlaubszeit kam fast die Hälfte der Mitglieder zusammen. Eingeladen hatte die Dirigentin Blanka Wiedergrün nach Winterstettendorf. Dort traf man sich gegen Abend am Mühlenweiher und nutzte die kleine Bühne zum Singen. Daneben versorgte man sich aus mitgebrachtem Fingerfood.

Am 1. September startet der Chor mit der ersten Probe für die Konzertsaison 2023/2024. Zahlreiche Auftritte stehen auf dem Terminplan. Der erste ist am 29. September die Mitgestaltung der Lucia–Andacht der „Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs“ in der Liebfrauenkirche in Ehingen. Ein Saisonhöhepunkt wird das eigene Konzert des Chors am 20. April 2024 in der Lindenhalle in Ehingen sein.

Auch wenn die Ausrichtung des Chorfestivals im Oktober nächsten Jahres durch den fEinklang noch „Weit, Weit, Weg“ ist, so startet die Planung schon jetzt. An diesem traditionellen Treffen nehmen Chöre aus Ingstetten, Öpfingen, Allmendingen und Kirchen teil.

Der Chor steht für humorvolles Miteinander. Mit Leichtigkeit, Lockerheit und ohne Stress wollen die Sängerinnen und Sänger ihr Publikum unterhalten. Die Proben für die 29– bis 70–jährigen Mitglieder finden immer freitags ab 19.30 Uhr in Munderkingen statt.

Der Chor „fEinklang“, unter der Dirigentin Blanka Wiedergrün und der Vorsitzenden Kristina Burget mit ihrem Team, freut sich immer über neue Mitsängerinnen oder Mitsänger. Da der Chor sich die Lieder neu erarbeiten muss, ist jetzt der beste Zeitpunkt für einen Neueinstieg. Weitere Termine und Informationen zum Chor sind auch auf der Homepage www.feinklang–kirchen.de zu ersehen.